La localidad de Hontoba lleva una semana sin cobertura de telefonía móvil

lunes 24 de julio de 2023 , 18:35h

Hontoba, un municipio de Guadalajara de unos 200 habitantes, lleva una semana sin cobertura de telefonía móvil por una avería en el repetidor que ya días antes había sufrido otra, con los consiguientes inconvenientes para este municipio.



“Llevamos desde el martes de la pasada semana que se fue el repetidor. Llamé el miércoles para dar aviso, no vinieron. Llamé el jueves e igual y ya me han dicho que es que están esperando al repuesto de una pieza y en cuanto la traigan irán a montarla”, ha señalado a EFE el alcalde de Hontoba, David Pardo, quien ha denunciado que la semana anterior ya tuvieron una avería y que las incidencias en la línea se suceden desde hace años.



“El problema de origen que tiene, más allá de que el equipo puede que sea demasiado viejo, está en la torre de refrigeración de la caseta porque la electrónica necesita mantener una temperatura y ya llevamos tres años con estos episodios y cada vez que llega una ola de calor fuerte no debe funcionar bien la refrigeración y se avería”, explica este edil que reconoce el agotamiento con esta incidencia.



El municipio tiene línea fija y fibra “pero aquellos que trabajan con los datos del móvil en estos días, no pueden”, ya que ahora en verano la población sube hasta 300 habitantes.



Pardo se reconoce “indefenso” ante estas incidencias a la hora de llamar a la compañía.



El alcalde ha compartido en sus redes sociales una carta enviada a Movistar, operador del municipio, denunciando la situación.



“Ayer mismo no teníamos cobertura para las elecciones. Menos mal que pudimos llamar con el fijo a Subdelegación para dar los datos”, señala Pardo, quien desde este lunes es el nuevo vicepresidente segundo de la Diputación provincial y será el diputado delegado de Centros Comarcales, Infraestructuras y Transportes.