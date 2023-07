8 heridos y 6 detenidos tras la jornada de protestas antigubernamentales en Perú

Más de 21.000 personas acuden a la gran marcha en Lima

viernes 21 de julio de 2023 , 13:44h

Alrededor de 21.000 personas se han reunido en una marcha antigubernamental en Lima que llegó hasta los exteriores del Congreso peruano, mientras los enfrentamientos con la policía nacional dejaron 8 heridos y se registraron seis detenidos, al término de una jornada de protestas que se extendió por gran parte del país.



La jornada de protesta empezó con movilizaciones en varias regiones del país, que transcurrieron pacíficamente en su mayoría, y concluyó con una marcha por el centro histórico de Lima.



Las acciones colectivas de protesta se llevaron a cabo en 64 provincias con movilizaciones y bloqueos, mientras que las marchas y concentraciones se produjeron en 59 provincias del país.



ATAQUES A LA POLICÍA NACIONAL



La Policía Nacional usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Parlamento, edificio que estaba rodeado por un cerco policial y rejas de metal para impedir su acceso.



Un grupo de manifestantes fue conducido por la Policía hacia un puente que comunica con el distrito del Rímac, mientras que otro grupo fue forzado a retroceder hacia el parque Universitario, donde estaba el cerco policial que bloqueaba el ingreso a la avenida Abancay.



Al final de esa avenida se encuentra el edificio del Parlamento, que permanecía cerrado y resguardado por la Policía Nacional con tanquetas y otras unidades móviles.



Una vez en el lugar, la televisión local mostró al presidente del Congreso, José Williams, observando desde un balcón a los manifestantes que seguían llegando a los exteriores.



Los manifestantes lanzaron objetos envueltos en llamas, piedras y botellas de agua a la Policía para intentar no ser desalojados del centro histórico, pero los agentes avanzaron protegidos con sus escudos.



Al hacer un balance de las movilizaciones en Lima y varias ciudades del país, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que "se va evidenciando que la gran mayoría (de la población) quiere trabajar, debemos de sentirnos orgullosos".



8 HERIDOS Y 6 DETENIDOS



Romero informó de que, producto de estas movilizaciones, ha habido seis detenidos, uno de los cuales es una persona que arrojó una bomba molotov a la policía en Lima.



También mencionó que algunos manifestantes intentaron incendiar el local de la Prefectura en la surandina ciudad de Huancavelica, pero que la policía logró controlar el fuego y no tuvo mayores consecuencias.



Asimismo, detalló que han habido ocho heridos producto de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, de los cuales la mitad de los lesionados son agentes policiales.



RECLAMAN LA RENUNCIA DE DINA BOLUARTE



La marcha reclama la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, ambos con un rechazo por encima del 80% en los últimos sondeos.



En la convocatoria se han reunido sindicatos de trabajadores congregados en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), delegaciones de diversas universidades, grupos de jóvenes, activistas de derechos humanos y asociaciones que promueven el adelanto de elecciones generales.



Además, algunos también piden la liberación de los detenidos durante las protestas que se desarrollaron entre diciembre y marzo pasado, incluido el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre tras un intento fallido de dar un golpe de Estado.



Sin embargo, la petición de libertad para Castillo no es solicitada por la mayoría de los sectores convocantes, lo que ha abierto algunas brechas entre los manifestantes.