Una nueva investigación ratifica el origen peruano del pisco

domingo 06 de agosto de 2023 , 19:46h

Un recorrido cronológico por 300 años de historia, de 1534 hasta 1834, ha permitido al periodista Ítalo Sifuentes ofrecer una documentada investigación para ratificar el origen peruano del pisco y plantear que su país debe insistir en el reconocimiento unánime de esa denominación de origen.



Con información que se remonta al inicio de la etapa colonial y profundiza en documentos del siglo XIX que permanecen en archivos nacionales y del extranjero, Sifuentes ha publicado en Lima el libro «De un solo tiro. Creaciones peruanas del siglo XVI», dedicado a la historia del destilado de uva declarado «bebida de bandera» en Perú.



«En los libros de historia especializada siempre se ha partido de distintos momentos, lugares, y no ha habido una dedicación a identificar exactamente dónde estuvo la cuna de este producto», declaró el autor a Efe al dar cuenta de que su investigación se concentra en el departamento sureño de Ica, vecino de Lima.



En esa región se identifica desde hace siglos la ciudad, el valle y el río Pisco, lo que da cuenta del origen de un producto que «se llegó a consolidar con una identidad, con un nombre, que es pisco».



De esa manera, en un documento de 1588 del Cabildo de Lima, que el autor encontró digitalizado en una universidad extranjera, ya se señala que «de la mano de los españoles, los indígenas, los caciques de Ica, sembraban uvas y hacían vino», refirió. Al ser también los indígenas propietarios de viñedos, productores de vino y, posteriormente, del aguardiente que después se denominó pisco, Sifuentes sostuvo que se trata «de un producto no solamente mestizo, sino también unificador» en Perú.



Otros datos pueden encontrarse en el Archivo General de Indias, donde hay una referencia de 1726 a una transacción comercial de aguardiente de pisco, y también existen menciones en los archivos y catálogos judiciales del Archivo General de la Nación.



Actualmente, cuando se recorre el sur del país, se encuentran viñedos «que son administrados por gente de ascendencia indígena» cuyos apellidos ya aparecen en antiguos documentos, y en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) «hay más de 20.000 peruanos que se apellidan Pisco».



Tras la campaña que inició Perú en las últimas décadas para lograr el reconocimiento internacional de este licor, Sifuentes consideró que ahora se debe «pasar a una siguiente etapa» para buscar que todos los países le otorguen la denominación de origen.

«Lo que toca ahora es crecer, para salir hacia el mundo con una identidad fortalecida, ya que alrededor de ella el Perú tiene mucho que demostrar: su resiliencia, su capacidad de emprendimiento, su inventiva, frente a las condiciones más adversas», concluyó.



La vez que un periodista chileno perdió su trabajo por decir que el pisco era de origen peruano.-



El pisco es una bebida alcohólica emblemática en Perú y Chile. Ambos países consideran este licor como parte de su gastronomía, lo que ha generado, durante largos años, un gran debate sobre su procedencia. Sin embargo, para el periodista chileno Christian Pino, el pisco es de origen peruano, tal como lo afirmó en una entrevista compartida en YouTube al empresario nacional Santiago Queirolo. Esta aseveración le costó su puesto de presentador nocturno de noticias en Televisión Nacional Chile (TVN).



En abril del 2016, el periodista chileno Christian Pino invitó al set de TVN Chile al gerente general de las Viñas Queirolo, Santiago Queirolo, para conversar sobre la exportación del pisco peruano a tierras chilenas. Aunque comentó que dicho licor del Perú es conocido en Chile como 'aguardiente', el pisco tendría procedencia en tierras peruanas.





"Como la gastronomía peruana ha pegado aquí en Chile, entonces en consecuencia el consumo de pisco se ha incrementado aquí, porque el pisco es un producto del Perú", comentó Santiago Queirolo. "Hay muchos restaurantes peruanos en Santiago de Chile (…) aquí tengo entendido que no pueden llamarlo pisco, sino 'aguardiente' pero el que sabe, sabe", expresó en respuesta el periodista.



Esta entrevista causó la incomodidad de la Asociación de Productores de Pisco Chile, quienes recalcaron que, en su país, solo se puede denominar como 'pisco' aquellos destilados de vinos procedentes de 15 variedades de uvas aromáticas, cultivadas y procesadas en las regiones de Atacama y Coquimbo.