Tirado cree que muchos votantes de PSOE C-LM defraudados con el ‘sanchismo’ se refugiarán en Feijóo este domingo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de julio de 2023 , 20:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato del PP al Senado por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, ha dado por hecho que muchos de los votantes del PSOE en las pasadas autonómicas en Castilla-La Mancha van a votar ahora al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, un líder que “tiene claro que hablar con el socialismo es bueno”.



Pero el problema es que Pedro Sánchez “se ha cargado al verdadero Partido Socialista” con su corriente ‘sanchista’. “Muchos socialistas son socialistas y no ‘sanchistas’ y ahora están huérfanos, y ven al PP como la solución que necesita España”, ha aseverado Vicente Tirado, quien llama a “aglutinar el voto en torno al Partido Popular”.



Por todo ello, según ha considerado en una entrevista con Europa Press, “es muy importante establecer un diálogo con todas las fuerzas, sobre todo con el PSOE”, tal y como ha defendido.



“ILUSIÓN Y VOTO ÚTIL”



Vicente Tirado ha querido reivindicar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, quien ha conseguido dotar a la calle de “ilusión y esperanza” en esta campaña ante el “rechazo” que supone el ‘sanchismo’, y ahora el voto útil “se concentra en torno a la única opción que puede gobernar España”, y que es la de Núñez Feijóo.



Tirado recuerda cómo el PP, en “momentos importantes” como en 1996 o 2011 con gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha sabido “gobernar y salir adelante”, razón por la cual los españoles “dejarán el gobierno a los ‘populares’”, un partido “de centro en el que se puede confiar”.



El candidato al Senado espera un voto “muy transversal”, de simpatizantes, de exvotantes y de socialistas “desencantados con el ‘sanchismo’”, y sufragios que vendrán directamente de Vox, y todo porque España “necesita estabilidad, que se da sólo con un gobierno fuerte”.



Con ese resultado, el país volverá a ser “serio, fiable, hacia un futuro alentador” desde un presente “prometedor”. Ahora, se va a “ganar músculo” de gran parte del electorado que no confió en el PP en anteriores tandas electorales.



“La gente percibe las elecciones como muy importantes, hay que elegir entre cambio y continuidad, Feijóo o ‘sanchismo’, y la gente tiene muy claro que el único camino seguro es el PP, un partido moderado, que piensa gobernar para todos”, ha aseverado.



El candidato del PP viene ahora a “reivindicar la Constitución como guía y faro”, porque los “valores de concordia que unen a los españoles” son garantía de éxito, ha dicho.



DIÁLOGO Y CINCO GRANDES PACTOS

Para ello, “diálogo y acuerdos” son la receta, razón por la cual, según Tirado, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hablar de grandes pactos.



Unos pactos que pasan por traer garantías a “todas las instituciones tomadas por Pedro Sánchez”, desde el CIS hasta la justicia española, ya que “la arquitectura institucional española tiene que tener independencia, prestigio”.



Un segundo pacto pasa por garantizar el “bienestar” de todos los españoles, ya que “es muy importante” seguir trabajando por el empleo y por que cada uno de los ciudadanos tenga más calidad de vida.



La economía requiere también más fortaleza y estabilidad, para lo cual propone un gran pacto que pueda provocar alcanzar la tasa de 22 millones de trabajadores que vengan a blindar las pensiones o los servicios públicos, tal y como ha defendido Tirado.



Un plan para familias como “núcleo de la sociedad” antoja también un gran pacto; y una quinta propuesta pasa por garantizar la unidad de España, según ha recalcado el candidato toledano.



DAR MÁS PESO AL SENADO

Al Senado, propone, habría que darle más peso territorial, ya que “tiene que tener ese carácter de utilidad”. Tirado, que ya fue senador, fue ponente de una ley que tenía “mucho que ver con Castilla-La Mancha” como fue la norma de la Viña y el Vino, consiguiendo que se calificara como alimento y no como bebida alcohólica.



Una Cámara que “siempre ha sido útil y tiene que seguir siéndolo” a partir de la próxima legislatura, en la que también se abre a “hablar” de grandes acuerdos en materia electoral.



Ahora, toca además “mejorar la economía” para que se note en todos los bolsillos, ya que la clase media “tiene problemas para llegar a fin de mes, no se puede emancipar y no puede pagar un alquiler”.



Pero, insiste, “hay soluciones” de la mano de la “esperanza” que supone Alberto Núñez Feijóo, que viene “con experiencia, tras ser un gran gestor de cuatro mayorías absolutas y que se va a poner a disposición de los ciudadanos”, como ya ha hecho cuando ha dirigido Correos o el Insalud, siempre “con rigor y buena gestión”, ha recalcado.



Bajar impuestos, la cesta de la compra o proteger el sector primario y el campo son algunas de esas medidas útiles que Vicente Tirado propone desde la base del PP para Castilla-La Mancha a la hora de pedir el voto.



Ha abundado en esa estrategia ‘popular’ de proteger el campo recalcando que “los mejores ministros” del ramo han sido del PP, desde Loyola de Palacio hasta Miguel Arias Cañete.



LO QUE LE SEPARA DE VOX

Preguntado por las diferencias con Vox más allá de la ideología, ha puesto de manifiesto que el PP se basa en la Constitución como “base de un Estado autonómico”, algo que los de Santiago Abascal niegan.



Un partido que “no cree ni en las autonomías ni en Europa”, ya que no creen en la fuerza de la Unión, lo que supone “poner en peligro, por ejemplo, la Política Agraria Común”.



“Nosotros somos un partido moderado y lo que buscamos es lo que nos une a todos, creyendo en el centro de todos los españoles y pensando en la política desde la cercanía, en positivo”, ha reiterado el dirigente ‘popular’, que indica que ahora España necesita un gobierno “fuerte y estable con una mayoría contundente en torno al PP”. “Queremos gobernar en solitario, sin bloques ni bloqueos”, ha zanjado.