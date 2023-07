Mejor participación ciudadana y cuidado del patrimonio, primeras propuestas de AIKE

jueves 20 de julio de 2023 , 16:58h

El grupo municipalista, para el próximo Pleno que se celebrará el viernes 28 de julio, vuelve a proponer la posibilidad de réplica para las personas que planteen preguntas al Pleno. Esta medida concreta y declarar como Bien de Interés Patrimonial las cárceles de Guadalajara serán las primeras propuestas con las que el grupo local vuelve al consistorio.



El grupo Aike -A Guadalajara hay que quererla- ha presentado las dos mociones que llevará al primer Pleno Ordinario de este mandato, insistiendo con la mejora de la participación ciudadana, ya que en el último Pleno del mandato anterior el resto de grupos que están en el consistorio se abstuvieron o votaron en contra por creer que con las elecciones tan cerca no merecía la pena aprobarla.



Por otro lado, dese la formación municipalista proponen proteger más el patrimonio de edificios públicos vacíos y sin uso en la ciudad, como la Prisión Provincial y la Cárcel de Mujeres, que tan solo constan en el Catálogo del POM del año 1999 y no están protegidos como Bienes de Interés Patrimonial. Susana Martínez, portavoz de Aike en el Ayuntamiento este mandato, Jorge Riendas, coordinador de propuestas del grupo municipalista y Javier López Roberts, nuevo presidente de Aike, han explicado detalladamente sus propuestas como grupo local.



La portavoz ha querido recalcar “la importancia de la participación ciudadana junto con la conservación del patrimonio y la recuperación del uso de los edificios vacíos como ejes fundamentales para su proyecto político. Vamos a insistir todo lo que podamos en ello, desde el lugar que nos ha dado la ciudadanía, la oposición, desde una oposición propositiva.”



Jorge Riendas, por su parte, ha explicado la propuesta de declaración de BIP (Bien de Interés Patrimonial) de los dos edificios carcelarios con los que cuenta la ciudad, obras de los arquitectos Vicente García Ron, que construyó la prisión provincial con criterios neomudéjares entre 1881 y 1887, y el arquitecto Benito del Cura Uriarte, autor de la cárcel de mujeres inaugurada en 1925. “Pedimos su declaración como BIP y no como BIC, porque esa diferencia permite trabajar en el renacimiento y puesta en valor de este tipo de edificaciones, devolviéndoles a la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos, con unos usos renovados y más acordes al siglo XXI, unos usos que deberían ser consensuados entre el mayor número de personas y que sirvan para crear una mayor ilusión hacia la recuperación de nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestra historia.



Por su parte, Javier López-Roberts, presidente de Aike, ha recordado que “debido a la importancia que le damos a la participación ciudadana, hemos recuperado una de las dos últimas propuestas que presentamos en el anterior mandato, y que se quedó sin debatir por el resto de los grupos bajo la excusa de las elecciones y la posibilidad de cambio de equipo de gobierno”.



“Dotar a la ciudadanía de una herramienta para participar de manera real en la política de la ciudad, en el mayor órgano de representación que tiene el Ayuntamiento como es el Pleno, es vital para la salud democrática y participativa de la ciudad permitir que la persona que presenta en tiempo y forma una pregunta al Pleno, tenga su turno de réplica y contraréplica como tienen todas las personas con sillón en el Pleno”, ha explicado el presidente de la formación local, que ha concluido afirmando que “aunque sea un asunto meramente reglamentario, influye de manera determinante en la posibilidad de presentar sus preguntas y demandas de una manera activa”.