Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre 16°C y 30°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será regular con una velocidad de 33 km/h y de dirección suroeste

Noche tropical y 35ºC de máxima este viernes en Guadalajara

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 20°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará despejado, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección suroeste

viernes 07 de julio de 2023 , 07:20h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas de madrugada en zonas altas del nordeste y en Albacete con brumas y nieblas matinales asociadas en cumbres y en horas centrales nubosidad de evolución en el norte de la Ibérica, en Cuenca y en Albacete sin descartar chubascos y tormentas, que serán más probables en zonas altas.



Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. El viento de componente sur será flojo con intervalos más intensos girando por la tarde a oeste y suroeste en la mitad occidental.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33ºC en Albacete, entre 23 y 36ºC en Ciudad Real, entre 19 y 32ºC en Cuenca, entre 20 y 35ºC en Guadalajara y entre 21 y 36ºC en Toledo.



La segunda ola de calor, con temperaturas de hasta 44ºC durará hasta el jueves próximo.-



Esta nueva ola de calor llega después de que la Organización Meteorológica Mundial haya dado por comenzado el fenómeno ‘El Niño’, que contribuye a elevar las temperaturas, y tras confirmar este jueves el Servicio de Cambio Climático de Copernicus que el mes de junio ha sido, a nivel mundial, el más cálido en tierra y mar desde que hay registros.



Según explica la AEMET, en este momento un dorsal situada al este de la Península sobre las costas del norte de África está dejando entrar una masa de aire de origen sahariano, muy cálida y seca sobre el Mediterráneo y, aunque de momento no afecta a España, esta se moverá hacia el oeste, por lo que ese aire cálido africano llegará al este y al sur de la Península, así como a Baleares.



Todo ello, junto con la estabilidad y a la alta insolación propia de la época, dará lugar a un episodio de temperaturas muy altas a partir del domingo y que se notará “especialmente” durante la próxima semana.



Es probable que la entrada de la masa de aire cálida vaya acompañada de calima. Aunque de momento la extensión del área afectada es incierta, las zonas con más probabilidad de sufrir este episodio de muy altas temperaturas son los tercios sur y sureste peninsulares y Baleares, sin descartar que pueda extenderse a zonas del centro peninsular y valle del Ebro.



En concreto, la AEMET pronostica que desde el domingo los termómetros superarán localmente los 40ºC en el valle del Guadalquivir y puntos del este de Andalucía y la meseta sur; los 36ºC en el interior de Baleares y en el valle del Ebro.



A partir del lunes pasarán de 38ºC de forma generalizada, de 40ºC en el cuadrante suroriental peninsular y puntos del valle del Ebro e incluso en algunas zonas del valle del Guadalquivir se podrán superar ese día los 42ºC. Por su parte, en Baleares la AEMET no descarta que se superen los 38ºC.



En definitiva, la AEMET avisa de que lo más probable es que las temperaturas se mantengan muy altas en los siguientes días, incluso suban aún más el martes y el miércoles, días en los que no descarta que el mercurio llegue a 44ºC en el valle del Guadalquivir.



Los termómetros por la noche también estarán altos y se esperan noches tropicales, en las que no se baja de 20ºC, e incluso tórridas, con más de 25ºC nocturnos, en la mitad suroriental peninsular, especialmente en el tercio sureste, y en Baleares.



De momento la AEMET no ve posible fijar una fecha final para esta nueva ola de calor aunque apunta que podría iniciarse un descenso ligero al final de la próxima semana, aunque en todo caso, las temperaturas seguirán muy altas.