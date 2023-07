Núñez anima a llenar las urnas de votos “cada uno lo que considere mejor, para el futuro común de todos los españoles”

Agradece el trabajo de todos los alcaldes y representantes municipales de la región, que han hecho posible que estas jornadas sean para todos “un poquito más llevaderas” debido a las altas temperaturas

domingo 23 de julio de 2023 , 13:01h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho un llamamiento “a todo el mundo en la fiesta de la democracia”, para llenar las urnas de votos “cada uno diciendo lo que considere, pero todos eligiendo democracia, eligiendo participación y libertad que es algo fundamental”.



“La democracia se sustenta del voto de los ciudadanos, del voto libre e individual de cada ciudadano, que en cada rincón del país, acude hoy a su colegio electoral para poder depositar la papeleta y elegir con ello, el mejor destino que considere para el futuro común de todos los españoles”, ha añadido.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, en el colegio electoral CEIP Ciudad de Nara, donde ha acudido para ejercer su derecho al voto.



De esta manera, el presidente regional del PP-CLM ha apelado al voto masivo “para llenar los colegios electorales de manera masiva de votos, por lo tanto, un llamamiento al voto masivo de todos los ciudadanos, un llamamiento a la participación”.



A su vez, Paco Núñez ha agradecido el trabajo de todos los alcaldes de la región, los representantes municipales y personalmente al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, “por preocuparse, todos ellos, y trabajar de manera intensa para que no falten ventiladores, aires acondicionados y botellas de agua”, de manera que los colegios electorales estén lo mejor acondicionados posibles debido a las altas temperaturas. “En estas elecciones atípicas del 23 de julio”, para que todos los que hoy tienen la obligación de estar en una mesa electoral y los que vamos a acudir a votar, podamos hacerlo en las mejores condiciones posibles, “haciendo de este día, un día un poquito más llevadero”.





También ha reconocido el trabajo de todo el dispositivo electoral, “si me lo permiten, agradecer el trabajo intenso también de los más de 7.000 interventores, apoderados y voluntarios que el Partido Popular de Castilla-La Mancha tiene desplegado por los 919 pueblos. No hay un solo municipio de la región, en los que no haya una persona del Partido Popular trabajando porque las elecciones se desarrollen con normalidad”.



“Para mí, como presidente regional del partido es un orgullo que hoy en los 919 municipios de la región haya voluntarios en todos y cada uno de los colegios electorales para que el Partido Popular esté trabajando por la democracia y por la libertad”, ha concluido.