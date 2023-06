Sergio Recuero cumple su sueño de ser campeón del Concurso de Recortes ‘Villa de Trillo’, su pueblo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 27 de junio de 2023 , 19:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El recortador trillano Sergio Recuero, desde hace pocas semanas también concejal de Festejos del Ayuntamiento, cumplió su sueño de convertirse en campeón del Concurso Nacional de Recortes ‘Villa de Trillo’, su pueblo, y ante su gente, amigos y familia. Lo hizo con saltos, quiebros y recortes dignos y merecedores del primer puesto, ante los mejores recortadores del país, que reconocieron unánimemente su triunfo, en una noche llena de emociones que terminó con lágrimas de alegría para el joven de Trillo.



El recortador trillano Sergio Recuero se hizo en la noche del pasado viernes con el trofeo de campeón del XII Concurso Nacional de Recortes Villa de Trillo, cumpliendo “un sueño”, como él mismo aseguraba nada más conocer el veredicto del jurado. El joven especialista se proclamó vencedor de un certamen en el que participaron algunos de los mejores recortadores de España y el mundo, después de una actuación final merecedora del primer premio y reconocida por todos sus compañeros al término del evento como la más destacada.



La plaza de toros La Isla registró una muy buena entrada de público -la recaudación será donada íntegramente a Fundación Nipace Guadalajara- y un ambiente digno de las mejores noches; comenzaba la Feria Chica de Trillo, un festejo muy esperado en el pueblo bañado por el Tajo. La noche comenzaba con emociones y sentimientos fuertes, pues arrancó con un homenaje al recortador más veterano de España, David Ramírez El Peque, que recogía un bonito homenaje de manos de otro gran veterano de Trillo, Paco Henche, después de más de 30 años de plaza en plaza.



No terminaba ahí la emotividad, pues los participantes en el concurso dibujaban un pasillo para que otro recortador trillano ya retirado, José Ángel Vázquez Pito, hincara la rodilla en la arena, en este caso no para realizar un recorte a un novillo, sino para pedir matrimonio a su novia. La plaza se fundió en aplausos mientras los protagonistas hacían lo propio con un abrazo, tras el “sí” de la joven casadera.



Así, entre emoción y emoción comenzó un concurso de recortadores que contó con la presencia de dos trillanos, el jovencísimo Ian Higuera y Sergio Recuero junto a diez de los mejores especialistas del país, incluido el actual Campeón de España Javier Hernándiz; el considerado mejor recortador de la historia, Jonatan Estébanez El Peta; el más veterano, el ya citado David Ramírez El Peque; o los mejores saltadores, como Paquito Murillo y Javier Pradanas. Los números uno actuales se enfrentaron, además, a toros de Guerrero y Carpintero que dieron muy buen juego, transmitiendo emoción y riesgo entre el público, lo que propició el interés y el reconocimiento por parte de los asistentes, más de un millar de personas.



Del primer grupo de cuatro fue El Peta el que consiguió pasar a la final gracias a sus recortes marca de la casa. Del segundo grupo, en el que participaba el trillano Sergio Recuero, fue él el que logró un puesto en la final, después de protagonizar un vistoso pique con El Peque. Y en el tercer grupo, en el que participaba el campeón de España, éste dejó varios recortes de un nivel altísimo junto a un salto muy bueno, lo que le permitió pasar a la final, poniéndose por delante de Paquito Murillo que era el actual campeón de Trillo.



Ya en la final, se lidió el toro de mayor trapío de todo el festejo. La última ronda fue también la más igualada, y en ella el trillano tuvo que arriesgar para hacerse con el primer premio, como él mismo reconoce. Sergio Recuero realizó un quiebro de rodillas muy bueno, que incluso sobresaltó a la grada, consciente de que tenía en frente al especialista más laureado de la historia, El Peta, al actual campeón de España, Javier Hernándiz, y al recortador más veterano de la historia, El Peque. “Yo sabía que o me la jugaba o no iba a conseguir el sueño que siempre había tenido, desde niño”, en palabras de Recuero. Fue una final muy igualada, que finalmente cayó del lado de Sergio, gracias también a un estupendo salto. El segundo premio fue para Jonatan Estébanez El Peta, Javier Hernándiz fue el tercer clasificado y David Ramírez, El Peque, quedó en cuarto lugar.



“He estado en muchas plazas y en muchos países, pero mi ilusión siempre ha sido ganar en mi pueblo”



Al escuchar el nombre del subcampeón, Sergio Recuero rompía a llorar, ya conocedor de su primer puesto. El trillano dejó momentos muy bonitos y reales, emocionando a buena parte de la grada, sus amigos y familia, que conocían sus aspiraciones desde niño. “Toda mi vida, desde que fui por primera vez a un festejo de recortadores en Trillo, allá por el año 2002, mi sueño y mi motivación, lo que a mí me mantenía vivo en esto era la ilusión de ganar en Trillo”, reconoce el recortador. Recuero recogía el trofeo de manos de su amigo y compañero, el alcalde de Trillo, Jorge Peña.



“He estado en muchas plazas y en muchos países, pero mi ilusión siempre ha sido ganar en mi pueblo. Nunca había tenido la suerte de poder conseguirlo. La verdad es que han pasado muchos años, nunca lo di por perdido, pero es cierto que cada vez lo veía más difícil”, admite el trillano, consciente de lo complicado de su triunfo, sobre todo teniendo en cuenta que se batía ante los mejores del país. “Lo sigo recordando ahora mismo y se me siguen poniendo los pelos de punta -prosigue el también concejal de Festejos de Trillo-, fue un momento precioso, ni en mis mejores sueños yo hubiera imaginado ganar así en Trillo”.



“Es algo que me llevaré para siempre", añade Recuero, muy satisfecho por su actuación, pues consiguió llevar a cabo de forma satisfactoria todo lo que se había planteado en su cabeza previamente.



Junto a ello, el trillano se queda también con el hecho de haber sido una victoria reconocida y compartida por parte de todos sus compañeros. “Una de las cosas más gratificantes que me llevo de esta victoria es que fue reconocida por todos mis compañeros. Cuando era pequeño, leí que Paquito Henche, cuando ganó en Trillo, preguntó a todos los compañeros que si lo habían visto justo, que él no quería ganar porque fuera su pueblo. Para mí Paco siempre ha sido un ejemplo en todo, y yo siempre había dicho que no quería ganar en Trillo por ser hijo del pueblo, que si ganaba era porque me lo había merecido. Y tener el reconocimiento de todos mis compañeros ha sido algo espectacular, algo muy bonito que me voy a llevar toda la vida”, termina Recuero.



Jonatan Estébanez El Peta consiguió el título de subcampeón. El madrileño se ha proclamado tres veces campeón de España y está considerado el mejor recortador de la historia. Era la primera vez que la plaza de toros La Isla tenía el privilegio de verlo en directo. “Nunca había participado en Trillo, nunca había tenido la suerte de participar aquí, y la verdad es que me he sentido como en casa; nos han tratado de una manera increíble, y ojalá podamos repetir”, en palabras de El Peta. A su juicio, “se vio una noche muy buena y detalles muy bonitos, y creo que fue un concurso muy bonito y desde luego, resaltar el gran trato que tuvo la gente de allí con nosotros”, reconoce Estébanez.



Por su parte, Javier Hernándiz fue el tercer clasificado. El valenciano asegura que fue un concurso “bastante bonito de ver, donde un amigo se proclamó campeón”, refiriéndose a Recuero. “La verdad es que fue un concurso con mucho cariño, había un público muy bueno. Yo, que era la primera vez, me pareció una placita muy bonita que pisar y donde poder concursar. Y la verdad es que la corrida de novillos funcionó muy bien. A mí me tocó un buen toro para disfrutar con él, y el de la final salió un poquito más espabiladete, pero todos dieron su juego y para mí creo que se vio un gran concurso de recortes. Fue un concurso donde disfruté bastante y me quedo con el cariño de la gente”, termina Hernándiz, muy contento tras su paso y la acogida de La Isla.



El Peque obtuvo el cuarto puesto y la satisfacción de volver al coso trillano, “ya que la primera vez fue allá por el 2002, hacía 21 años”, recuerda Ramírez, y cada vez que ha vuelto “el trato ha sido inmejorable”, en palabras del recortador. “Es un concurso en el que se cuidan los mínimos detalles mucho y ya estoy deseando de que suene otra vez el teléfono para el año que viene volver a pisar Trillo”, termina El Peque, muy contento y orgulloso tras su paso por este XII Concurso Nacional de Recortes Villa de Trillo, que fue el pistoletazo de salida de la Feria Chica trillana celebrada el pasado fin de semana.