La temperatura mínima será este viernes en Atienza de 12°C y la máxima podría alcanzar los 28°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección nordeste

Cielos soleados este viernes de junio en Guadalajara donde el mercurio llegará a los ¡32ºC!

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 16°C y la máxima de 32ºC. El cielo estará cubierto de nubes altas, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección nordeste

viernes 16 de junio de 2023 , 07:36h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, cielos poco nubosos, aumentando con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución en los sistemas montañosos y zonas altas.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, en general ligero y menos acusado en el sureste; y las máximas en ascenso generalizado, pudiendo alcanzarse los 35 grados en algunas zonas de la mitad oeste de la comunidad. Soplará viento flojo variable con predominio de la componente sur por la mañana, girando a oeste por la tarde.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32ºC en Albacete, entre 18 y 36ºC en Ciudad Real, entre 16 y 31ºC en Cuenca, entre 16 y 32ºC en Guadalajara y entre 18 y 35ºC en Toledo.



Llega el verano del bochorno : altas temperaturas y noches tropicales.-



Las primeras previsiones apuntan a que las temperaturas estarán muy por encima de la media y que también lloverá más de lo normal para esta época del año. Por esta razón, resultará probable que la sensación de bochorno, las noches tropicales y las olas de calor estén presentes en España durante el ansiado verano.



De hecho, "todo apunta a que a finales de junio, coincidiendo con San Juan, se dé el primer episodio de temperaturas altas", según Meteored.



Las lluvias que se esperan aumentarán la humedad en el ambiente y junto con el calor provocarán sensación de bochorno. De hecho, las previsiones apuntan a que este verano será precisamente "el verano del bochorno". Según METEORED "esta sensación se dará con los vientos marítimos, si suben las temperaturas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico". Por su parte, Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es, ha expresado a este medio que, además del bochorno, también existe la posibilidad de que se produzcan noches tropicales ya que "las temperaturas aumentarán tanto de día como de noche".



En cuanto a la previsión de las temperaturas de julio y agosto, el experto asegura que parece "bastante poco probable que vaya a ser un verano tan caluroso como el de 2022" ya que aquel fue "muy extraordinario y excepcional", porque el calor estuvo presente desde mayo hasta octubre. Por su parte, la meteoróloga de eltiempo.es considera que "podríamos tener un verano bastante parecido al del año pasado en cuanto a temperaturas", ya que en cuanto a lluvias el panorama se torna diferente. "El año pasado no fue tan lluvioso y este año si prevemos que vaya a llover más", ha dicho.



Un verano sofocante



Desde la década de 1980, España ha experimentado veranos más cálidos de lo normal, lo que ha llevado a un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. El año pasado fue el más cálido tanto en Europa como en nuestro país desde que hay registros y la primera ola de calor se produjo a principios de junio. Una vez más, las previsiones apuntan a que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre habrá más calor del habitual y que el periodo más caluroso será el comprendido en la canícula, del 15 de julio al 15 de agosto, según indican ambos meteorólogos. No obstante, METEORED matiza que "suele ser el periodo más cálido del año pero puede variar".



Previsión de temperaturas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.Previsión de temperaturas para los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.ELTIEMPO.ES

No obstante, cabe destacar que, si se toma en consideración el hecho de que este fin de semana algunos puntos de España podrían llegar a registrar temperaturas que rozarán los cuarenta grados centígrados, la realidad es que esto podría volver a ocurrir tanto en el mes de julio como en el de agosto, es decir durante los meses que estadísticamente hace más calor, según ha indicado la experta.



Las comunidades más afectadas por el calor serán las zonas de Andalucía y del sur de Extremadura, donde la temperatura media de las máximas en verano oscila entre 35 y 37 grados, incluso en 39 y 40 grados si hay entradas de aire cálido sahariano. Las ciudades del norte también se verán afectadas si entra el viento del sur, "como el año pasado, que en junio, el litoral cantábrico superó los 40 grados", recuerda el experto.



Lluvias abundantes ¿y granizo?



A pesar de que las temperaturas vayan a ser elevadas, el verano también contará con jornadas de precipitaciones y tormentas. Viendo cómo ha empezado, se prevé que el estío sea bastante tormentoso, "sobre todo en puntos del norte y noreste peninsular y en Baleares, donde se podrá registrar alguna que otra DANA", apunta Biener, que dice que estas precipitaciones puede ser importantes "en zonas de montaña para los acuíferos y embalses". Gómez coincide con Biener, ya que también considera que durante el verano existe la posibilidad de que se produzca "alguna DANA que de lugar a lluvias intensas que, junto con el calor produzcan tormentas severas". No obstante, recuerda que es pronto para asegurarlo.