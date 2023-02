Podemos incorporará en su programa las propuestas de EAPN para la reducción de la pobreza “frente a la destrucción de las ayudas sociales de Page”

jueves 16 de febrero de 2023 , 10:52h

El candidato a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico de Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha hecho valoraciones en relación a los datos y las propuestas para los programas electorales de los partidos que esta misma semana mostraba la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) en su rueda de prensa. La finalidad de esta Red de organizaciones sociales no es otra que reducir la pobreza en la región, un objetivo “que compartimos y para el que hemos venido trabajando esta legislatura de la mano de la sociedad civil con propuestas como la presentación de una iniciativa parlamentaria para recuperar el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y aprobar la Ley de Garantías para una Renta Garantizada Regional”, añade Gascón.



El candidato progresista señala a Page como “el culpable de que ahora haya un mayor número de personas que no cuentan con los recursos necesarios para vivir con dignidad”, ya que “en plena pandemia, concretamente en octubre de 2020, el presidente de Castilla-La Mancha suspendió el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), una ayuda temporal que ofrece la Consejería de Bienestar Social a las unidades familiares que carecen de medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida”.



García Gascón lamenta que Castilla-La Mancha sea “una de las regiones que más está reduciendo las ayudas sociales. En la actualidad casi uno de cada tres castellanomanchegos se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, y eso no se puede permitir”, afirma.



CLM: una de las comunidades con más pobreza de España



Castilla-La Mancha se encuentra entre las cinco comunidades autónomas en las que las rentas mínimas, el IMS en nuestra comunidad, están siendo eliminadas en vez de complementar al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, algo que a su vez afecta al número de preceptores. En un comunicado de prensa difundido por la Asociación Directivos y Gerentes de Servicios Sociales la organización aseguraba que “las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen significativamente el número de personas beneficiarias, y esa reducción ha sido de hasta un 73% en Castilla-La Mancha. Mientras otras autonomías mantienen elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población, en CLM se confirma la extinción de estas rentas mínimas de inserción”.



Podemos CLM ha recordado que en noviembre de 2020 presentó una proposición no de Ley (PNL) ante las Cortes para recuperar el IMS y aprobar la Ley de Garantías Ciudadanas, iniciativa de Podemos durante la pasada legislatura que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en febrero de 2019 y que todavía no se ha presentado ante las Cortes. “Hay que recordar que esta Ley obtuvo un amplio consenso social, ya que, a diferencia del IMS, se trata de una renta mínima como derecho subjetivo complementario al Ingreso Mínimo Vital que no dependería de los vaivenes políticos de turno, y es otra de las cosas que



Page guarda en un cajón”, ha apuntado. Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero, el IMV ha alcanzado a 21.077 hogares en Castilla-La Mancha en los que viven 63.810 personas.



La formación morada manifiesta que la Ley de Garantías “unifica las ayudas, creando una ventanilla única para todas las personas que lo necesiten y para cualquier persona que tenga una situación de emergencia social sobrevenida, como la pérdida de trabajo o para las trabajadoras precarias”.



La alternativa para disminuir la pobreza en CLM



Desde podemos reiteran que “somos un partido profundamente democrático que trabaja con los movimientos sociales para la mejora de los derechos y la lucha contra la pobreza, y por ello anotamos e incluiremos las propuestas que EAPN-CLM ha lanzado. Nosotras estamos de acuerdo sus medidas y lo hemos venido trabajando toda la legislatura, y vamos a llevarlas a la realidad desde las instituciones para mejorar la vida de todas las personas de la región para la próxima si la gente nos de la confianza para estar en las Cortes y el Gobierno de CLM”, afirma la formación morada en la región.



El partido progresista de CLM insiste en que “somos el partido que defiende a la gente frente a Page, que la deja tirada en la crisis, porque nosotras apoyamos las medidas de protección social y Page las elimina”. Los morados reitera su propuesta de “un Gobierno de coalición sin Page, ya que no puede volver a presidir Castilla-La Mancha el único presidente de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, junto a Lambán, que ha eliminado la renta autonómica en plena crisis. Page no debe continuar siendo presidente de CLM, y un cambio progresista en nuestra región necesita un Gobierno de coalición con

Podemos y con un presidente que se crea las políticas sociales”, ha concluido.