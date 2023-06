SUMA Y SIGUE : 1.127 rebajas de pena y 115 excarcelaciones por la ley del 'solo sí es sí'

sábado 10 de junio de 2023

Los tribunales han acordado ya 1.127 rebajas de pena, el 31,4% de las revisiones efectuadas, y 115 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como ley del 'solo sí es sí', según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el 1 de junio.



Esta última actualización del Consejo General del Poder Jucial aumenta levemente el número de rebajas y excarcelaciones, que el pasado 1 de mayo se situaba en 1.079 y 108, respectivamente.



El órgano de gobierno de los jueces precisa que estas cifras reflejan la información proporcionada desde el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN), los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las audiencias provinciales, matizando que no incluyen las revisiones efectuadas por los juzgados de lo penal --competentes para juzgar delitos contra la libertad sexual penados con hasta 5 años de prisión-- "ante la dificultad de recabar esta información de los órganos unipersonales".



Aclara igualmente que, respecto al Supremo, recoge solo las decisiones adoptadas en respuesta a recursos de casación, por lo que estos datos no incluyen todavía las sentencias dictadas el pasado miércoles respecto a los 29 recursos contra revisiones de condenas firmes que llevaron al alto tribunal a avalar las reducciones aplicadas por los tribunales inferiores, fijando así criterio.



Esas 1.127 rebajas de pena representan ya el 31,4% del total de las revisiones efectuadas. Por tribunales, el Supremo ha rebajado en el 39,1% de los casos examinados; los TSJ, en el 33,3%; las audiencias provinciales, en el 30,8%; y la Audiencia Nacional, en el 14,3%.