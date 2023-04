Rebajan en tres años la pena a un hombre que violó a una mujer discapacitada en 2006 por la ley del 'sólo sí es sí'

jueves 06 de abril de 2023 , 12:54h

La Audiencia Provincial de Almería ha rebajado en tres años la pena de prisión a un hombre condenado a un total de 27 años de cárcel por violar a una mujer con discapacidad en un invernadero de El Ejido (Almería) en 2006 y ayudar a otros dos hombres, que no fueron identificados, a que también la agredieran sexualmente. Todo gracias a la ley del 'sólo sí es sí'.



En su auto, la Audiencia Provincial de Almería accede a minorar la pena de 13 años de prisión por un delito de agresión sexual agravado que, antes de la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'sólo sí es sí', estimaba penas de entre 12 y 15 años de prisión en el artículo 180 del Código Penal si bien, con la entrada de la nueva normativa, los hechos estaría castigados con penas de siete a 15 años de prisión.



"Dado que la pena se fijó en su mitad inferior, y dicha mitad se ha visto reducida al haberse modificado el limite mínimo -de 13 años y medio a 11 años-, este tribunal ha de reducir la pena, dado que la pena impuesta en sentencia no es acorde con la actual normativa", expone la Sección Tercera en su resolución, que en la reducción proporcional fija la condena por este delito en diez años de prisión.



Por el contrario, el tribunal rechaza modificar la pena impuesta por los dos delitos de agresión sexual por los que el acusado actuó como cooperador necesario y por los que fue condenado a un total de 14 años de cárcel en abril de 2008.



Expone en su auto, dictado a instancias de la revisión solicitada por el letrado de la defensa Karim El Marbouhe, que cada una de las condenas a siete años de prisión están dentro de la mitad inferior del margen legal de la actual redacción y, por tanto, es una penal legal conforme a la normativa actual.



El acusado fue condenado a cumplir un máximo de 20 años de prisión por agredir sexualmente de la víctima cuando esta, que cuenta con un grado de discapacidad del 60 por ciento y un total de minusvalía del 72 por ciento, tenía 29 años de edad.



Los hechos se remontan al 9 de junio de 2006, cuando la víctima se encontraba en una calle de El Ejido esperando a su hermano, con el que había quedado, cuando dos individuos cuya identidad no se pudo determinar la obligaron a que les acompañara a un invernadero donde había otras personas tomando cervezas, entre ellos el acusado.



Cuando la víctima se quedó a solas con el acusado y los otros dos hombres, trató de abandonar el lugar si bien le cerraron el paso para, posteriormente, abusar sexualmente de ella por turnos pese a los intentos de la joven por zafarse de sus agresores.



Fue posteriormente cuando, en un descuido, la chica pudo salir del invernadero aunque fue perseguida por sus agresores. Antes de que le dieran alcance, la víctima fue encontrada por su hermano, quien la estaba buscando con su vehículo al no hallarla en el lugar en el que se habían citado. El hermano de la víctima consiguió retener al procesado quien, aunque logró escapar, fue arrestado por la policía.