Un jurado popular juzga desde este lunes al acusado de asesinar a la empleada de ONCE desaparecida en Albacete

domingo 04 de junio de 2023 , 20:29h

El Ministerio Fiscal ha solicitado prisión permanente revisable para A.G.S., el hombre acusado de asesinar a María Isabel de la Rosa, la trabajadora de la ONCE desaparecida en agosto de 2021 en Albacete. El juicio comenzará este lunes, 5 de junio, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, con la elección del jurado popular.



Se celebrará del 5 al 7 de junio, y del 12 al 16 de junio.



Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 19 de agosto de 2021, cuando el procesado, aprovechando la relación de amistad que mantenía con la víctima, la invitó a su casa para pagarle unos cupones que le debía e invitarla a una cerveza.



Una vez en el domicilio, A.G.S. pagó a María Isabel los 50 euros que le debía y le pidió abrir un par de cupones que la vendedora llevaba.



Tras un rato, cuando el acusado había acumulado ya más de 200 euros, María Isabel le dijo que tenía que pagarle, manifestando A.G.S. que no tenía dinero, lo que, al parecer, inició una discusión entre ambos.



Fue entonces cuando el procesado empujó a María Isabel, que, debido a los problemas de movilidad que padecía, cayó al suelo.



Esta le advirtió que lo denunciaría, momento en que A.G.S. se abalanzó sobre ella y, sujetándole los brazos con las rodillas para impedir que se moviera, le apretó del cuello durante varios minutos hasta asfixiarla.



ENVOLVIÓ EL CADÁVER EN PLÁSTICO

Una vez A.G.S. comprobó que María Isabel estaba muerta, envolvió el cadáver en unos plásticos y lo llevó a una de las habitaciones de la casa.



Días después de lo ocurrido, mientras los familiares buscaban a la víctima por todo Albacete, el acusado encargó azulejos, cemento y arena con los que luego construyó un muro tras el que escondió el cuerpo.



En ese mismo habitáculo, el acusado también metió varios rascas, el móvil, el TPV y el chaleco de la Once de María Isabel.



Asimismo, antes de esconder el cuerpo, A.G.S. se quedó con los 50 euros que había pagado con anterioridad a la víctima, así como con los cupones y el dinero en efectivo que esta llevaba encima, todo ello por un valor total que asciende a 1.917 euros.



María Isabel tenía 44 años y vivía con sus padres y sus hermanos en Albacete cuando desapareció.



Tenía diagnosticada una hemiplejia derecha por parálisis cerebral mixta de etiología sufrimiento fetal y una inteligencia límite por parálisis cerebral en forma hemipléjica de etiología no filiada, patologías por las que tenía reconocida una minusvalía del 70 %.



Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de asesinato, por el que piden para el acusado la pena de prisión permanente revisable, además de un delito de hurto, por el que la Fiscalía solicita un año de cárcel.



Igualmente, el procesado deberá indemnizar en la cantidad de 75.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, y a cada uno de los hermanos en 20.000 euros.