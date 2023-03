Carmen Navarro: “El Plan de acción sanitario diseñado por Paco Núñez es vital para acabar con el caos sanitario que existe en Castilla-La Mancha”

Reitera el firme compromiso del PP con los sanitarios, recordando que “hemos reivindicado una oferta de ampliación de 1.000 plazas MIR en Atención Primaria y la creación de la especialidad de Urgencias”

lunes 20 de marzo de 2023

La vicesecretaria nacional de Estudios del Partido Popular, Carmen Navarro, ha suscrito el Plan de acción sanitario propuesto por el presidente regional de los populares, Paco Núñez, “con palabra y ante fedatario público”, así como con “trasparencia y compromiso”, al considerar que “es vital para acabar con el caos sanitario que existe actualmente en Castilla-La Mancha”.



En este sentido, Carmen Navarro ha destacado que el nuevo modelo sanitario que propone Paco Núñez “está pensado para recuperar la carretera profesional del personal sanitario que lleva paralizado más de ocho años, acabar con las listas de espera a través de un plan de choque, una vez que en Castilla-La Mancha tenemos una media de 111 días frente a los 73 que esperan los pacientes en Madrid para ser operados, 45 días más que en cualquiera del resto de regiones de nuestro alrededor, y para reorganizar la Atención Primaria y que haya menos burocracia, más protagonismo para el médico y se alivie su presión asistencial”.



Así lo ha señalado Carmen Navarro durante la atención a medios que ha ofrecido esta mañana a las puertas del Hospital General Universitario de Albacete, acompañada por el presidente provincial del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, y las concejalas del Grupo Municipal Popular, Rosa González de la Aleja y Llanos Navarro, con el objetivo de denunciar el “preocupante colapso” que sufre el sistema sanitario español y, de manera especial, el de Castilla-La Mancha, asegurando que “la sanidad es una de las principales preocupaciones de los españoles, por delante incluso del empleo”.



La vicesecretaria nacional ha recordado que el Partido Popular ha denunciado en varias ocasiones la “inacción” en política sanitaria por parte del Gobierno de Sánchez, asegurando que “sólo ha utilizado el Ministerio de Sanidad como trampolín electoral de sus afines: primero de Illa y ahora de la ministra Darias, candidata al Ayuntamiento de Las Palmas”, así como por parte del Gobierno de García-Page, quien “ha burlado de los profesionales que tanto han sufrido durante la pandemia y que trabajaron en condiciones de desprotección frente al Covid”, recordando que “Castilla-La Mancha fue la región con la tasa de mortalidad más alta de todas las comunidades autónomas de España como consecuencia del Covid.



Carmen Navarro ha reiterado “el firme compromiso que mantiene el Partido Popular con los profesionales de la Sanidad”, como “pieza clave del Sistema Nacional de Salud”, recordando que “hemos reivindicado una oferta de ampliación de 1.000 plazas MIR en cada una de las convocatorias para la especialidad de Atención Primaria, sobre todo teniendo en cuenta que este año 4000 aspirantes a una plaza se van a quedar sin posibilidad de formarse cuando faltan más de 5000 médicos de Atención Primaria, según los propios estudios del Ministerio de Sanidad, que encarga y paga para luego dejarlos en un cajón”.



Además, la vicesecretaria nacional de Estudios ha explicado que desde el Partido Popular hemos pedido y reivindicado la creación de la especialidad de Urgencias y recuperar el acuerdo del Consejo Interterritorial de abril de 2018 acordado por todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, ante la falta de profesionales, recordando que “ambas propuestas han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados como propuesta de resolución del debate del Estado de la Nación y a pesar de ello el Gobierno de Sánchez las ha desatendido porque en sus planes no está la Sanidad”, una vez que “prefieren alentar la protesta que solventar los problemas del Sistema Nacional de Salud que hay en esta región y en el resto de España”.



En opinión de Carmen Navarro, “la pandemia ha dejado en evidencia las costuras que tiene del Sistema Nacional de Salud y nuestra obligación es coserlas para garantizar la sostenibilidad de un pilar del bienestar como es la sanidad”. En este sentido, la vicesecretaria nacional ha asegurado que “tenemos una crisis sanitaria en todos los puntos cardinales de España, de norte a sur y de este a oeste, y en todos sus órdenes: asistencial, en prestación farmacéutica, de gobernanza, normativa y de profesionales sanitarios”.



Concretamente, Carmen Navarro ha explicado que “existe una crisis asistencial porque más de 700.000 personas esperan en España una operación quirúrgica y también una crisis en la prestación farmacéutica, una vez que España es el país de la Unión Europea que más tarda en incorporar aquellos medicamentos que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, con un retraso de 515 días mientras que en los países de nuestro entorno no tardan más de una media de 100 días en incorporar estos medicamentos a su cartera”.



Carmen Navarro ha asegurado que “tenemos también una crisis de gobernanza, la del Ministerio de Sanidad que ha utilizado el Consejo Interterritorial para la imposición, mientras en Castilla-La Mancha el consejero de Sanidad ha claudicado ante Sánchez para no llevarle la contraria, así como una crisis normativa, ya que no han aprobado ni sola ley o en materia sanitaria en esta legislatura, y una crisis de profesionales que están agotados por la burocracia, la presión asistencial y la falta de sanitarios, sobre todo en la Atención Primaria”.



La vicesecretaria nacional considera que “existe otra manera de hacer política y otros políticos que trabajan por el interés general de los ciudadanos, alejados de la política táctica de pactos para mantenerse en el sillón del PSOE, y esa es la que representa Alberto Núñez Feijóo en España, Paco Núñez en Castilla-La Mancha y Manuel Serrano en Albacete”.



Serrano: “La sanidad de Castilla-La Mancha está en el peor momento de su historia”



Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, ha denunciado “el colapso sanitario” que existe en Castilla-La Mancha por culpa del PSOE y del Gobierno de Page, asegurando que “la sanidad en la región está en el peor momento de su historia”.



En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que “es algo que no lo dice el Partido Popular, sino los profesionales de la Sanidad a diario a las puertas del Hospital General Universitario de Albacete, después de la elevada presión asistencial que han tenido que gestionar durante la pandemia, con los insultos por parte de Page y el colapso en las Urgencias por falta de profesionales y medios obsoletos”.



El presidente provincial ha asegurado que “es una auténtica vergüenza que en Atención Primaria haya citas para 10 o 15 días y que pacientes tengan que esperar años para ser operados, con listas de espera interminables, o meses para ser atendidos o diagnosticados”, lamentando que “el PSOE y Page se han convertido en los mejores comerciales de la sanidad privada por su nefasta gestión”.