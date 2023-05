El PP critica que Page vuelva a hacer gala de su cinismo, cuando los diputados socialistas de Castilla-La Mancha respaldan los pactos de Sánchez con Bildu

“Todos los barones del PSOE merecen la derrota electoral, pues todos los candidatos socialistas, sin excepción, con culpables de no haber evitado los pactos con Bildu”

lunes 15 de mayo de 2023 , 19:04h

El candidato del PP-CLM por la provincia de Albacete, Juan Antonio Moreno, ha criticado el cinismo del candidato socialista, García-Page, que dice que con los asesinos de ETA no iría ni a la vuelta de la esquina, cuando los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha votan a favor de las alianzas de Sánchez con Bildu en el Congreso.



Así lo ha manifestado Moreno en la sede del PP de Caudete, donde acompañado por el alcalde y candidato, Moisés López, ha recordado que Feijóo ha dicho que todos los barones del PSOE merecen la derrota, pues todos los candidatos socialistas, sin excepción, son culpables de no haber evitado los pactos con Bildu.



"Es indecente lo que está pasando en este país por culpa de Sánchez y de Page, es una vergüenza que tengamos que soportar estas declaraciones de quien dice una cosa y hace la contraria. El candidato socialista ya no engaña a nadie", ha concluido Juan Antonio Moreno, quien añade que a partir del próximo día 28 se abre la puerta a un nuevo ciclo político que llevará a Paco Núñez al Gobierno de Castilla-La Mancha y a Núñez-Feijóo al de España, con lo que habrán acabado la alianzas con los herederos de ETA.