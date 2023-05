Carlos Hernández y Beatriz Martínez se imponen en Torrejón del Rey

lunes 15 de mayo de 2023 , 10:59h

Hernández lo hizo en un apretado sprint al iriepalense Óscar Cortés, mientras que la cifontina Martínez se resarció con una gran victoria de los problemas mecánicos que le impidieron brillar en la última carrera disputada precisamente en Cifuentes.

Extraordinario estreno de Torrejón del Rey como pueblo organizador, con 287 bikers inscritos en una carrera que ha transcurrido sin incidentes.

El circuito ha acogido, por primera vez, competición en la modalidad 'Gravel'

El roceño Carlos Hernández (Cross Chicken) y Beatriz Martinez (Flop CMC SAPIM) se impuso ayer en la tercera carrera MTB del X Circuito Provincial de Guadalajara, en categoría masculina y en féminas, respectivamente.

Organizada por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, que debutaba como municipio anfitrión, convocó un circuito para corredores menos avezados, de 30 Km, la denominada ruta corta, con un desnivel positivo de 323 metros; y otro de 63 Km, con 637 metros de desnivel positivo, para los “pros”.

La de ayer fue la primera carrera MTB que organizaba el Ayuntamiento de Torrejón del Rey adscrita al circuito provincial, y resultó todo un éxito. Se inscribieron 287 bikers en todas las categorías, incluyendo la modalidad 'Gravel', en la que ha sido primera experiencia del Circuito provincial en una disciplina para la que el recorrido torrejonero era ideal, con menos desnivel que el de otras pruebas, y mucha pista.

El trazado ha atravesado varios pueblos de la Campiña Baja como Valdeaveruelo, Usanos, Galápagos, Viñuelas y Valdenuño Fernández, además de Torrejón del Rey, propiciando para los corredores impresionantes vistas sobre Guadalajara, pero también de la sierra madrileña y norte de Guadalajara.

El concejal de Deportes y director de carrera, Constantino Montes, y el coordinador del Circuito, Javier Fernández, daban la salida, puntualmente a las 09:30 horas, con una temperatura de poco más de diez grados, nubes y claros y rachas de viento, que le añadían interés táctico al desarrollo de la carrera.

Tras la salida neutralizada en el Polideportivo Municipal de Torrejón del Rey, los ciclistas comenzaron a pedalear a bloque por detrás de las piscinas municipales, atravesando parte de la Urbanización Señorío de Muriel, en dirección al cerro de Torreserrano, primera dificultad seria del trazado. Con un paisaje típicamente campiñero, la carrera continuaba por caminos flanqueados por campos de cereal, más amarillo de lo que hubiera sido deseable en estas fechas, atravesando montes de encinas y arbustos, antes de llegar al Km 19, donde estaba localizado el primer avituallamiento y el punto de corte en el que se dividía la ruta corta de la larga. El recorrido se adentró también en el entorno del río Torote, para llegar de nuevo al casco urbano de Torrejón del Rey y al punto de llegada, el mismo que el de salida.

Carlos Hernández se ha impuesto con un tiempo de 2 h. 04´ 08”. Segundo ha sido el iriepalense Oscar Cortes (Grand Padel MTB), que ha llegado a dos segundos del ganador. Ambos bikers se disputaron la victoria en un apretado sprint final. Tercero, a seis segundos, quedo el pastranero Alejandro Gómez (Grand Pádel MTB), a seis segundos del ganador.

“El recorrido no era técnico. Por lo tanto, la de Torrejón del Rey ha sido una carrera muy rápida, con poco desnivel”, contaba Hernández en meta. El perfil ha propiciado que se formara un grupo cabecero de seis corredores, los elegidos, que imprimieron, a relevos, un ritmo infernal para el resto de competidores -El vencedor ha corrido a 30,45 kms/hora-. A falta de cinco kilómetros, el grupo se deshacía después de los sucesivos ataques de sus integrantes. Oscar Cortés conseguía llegar en solitario a Torrejón del Rey, pero a falta de menos de un kilómetro, el propio Hernández, y Alejandro Gómez, volvían a su rueda. “En el sprint final, he conseguido ganarle”, contaba el vencedor. El madrileño añadía que “las victorias en los últimos 25 metros son distintas, emocionantes”, y tenía palabras de elogio para el Circuito de Guadalajara. “Las organizaciones están muy bien, a los corredores nos tratan muy bien y el postcarrera es estupendo”, señalaba, para anunciar que, si puede, disputará alguna carrera más en el último tramo del Circuito.

Oscar Cortés, fijo en todas las carreras del Circuito, se mostraba contrariado en meta por su segundo puesto. “Se me ha escapado la victoria”, lamentaba. Y es que hasta casi la línea de meta, el triunfo era suyo. “Mi compañero de equipo, Alejandro Gómez, y yo mismo, hemos hecho una carrera táctica. Primero se fue él, y lo han cogido. Y después me he ido yo. En el repecho, justo antes de entrar en el camino de meta, seguía primero. Diez metros antes de la llegada, me ha adelantado Carlos. Cuando vienes con la intención de ganar, está bien hacer segundo, pero es que la carrera era mía”, contaba en la meta de un circuito que le va perfecto a sus características de rodador poderoso. “Es pistero, pero a mí, me gusta. Tiene que haber de todo en la temporada”, decía. Como siempre, Óscar tenía palabras de agradecimiento para la organización. “El recorrido estaba perfectamente marcado. Ha sido, en esto, de los mejores del Circuito. La carrera, un diez. El único pero, es que han puesto la meta demasiado cerca de un bordillo”, apuntaba como detalle a mejorar el año que viene. Y, como siempre, dejaba claro su categoría como deportista. “Yo salgo a ganar en todas las carreras. No gano ninguna, pero en todas, lo intento”, terminaba.

Alejandro Gómez, el líder del Circuito en categoría 'Elite', tenía, en su condición de organizador del Circuito, en primer lugar, palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Torrejón del Rey. “Fue la propia alcaldesa, Isabel García, quien se interesó por participar organizando una prueba. Por eso, los bikers de Guadalajara le estamos muy agradecidos a Torrejón del Rey, y en especial a su Ayuntamiento, por su apuesta por el ciclismo”, señalaba.

Sobre el recorrido, Gómez afirmaba que “ha sido el característico de la campiña, con caminos anchos, que atraviesan campos de cereal, pero también entretenido”, opinaba. En cuanto al desarrollo de la carrera, y precisamente por el recorrido, “ha sido más táctica que las dos anteriores y parecida al ciclismo de carretera”, añadía. Gómez luchó hasta el final para que ganara su compañero de equipo, Oscar Cortés, “que estaba muy fuerte”, pero no pudo ser. “Hemos hecho segundo y tercero, luchando hasta el final”, terminaba.

La primera fémina en cruzar la meta ha sido la cifontina Beatriz Martinez (Flop CMC SAPIM), con un tiempo de 2 h. 26´43”. La victoria de ayer ha resarcido la mala suerte que le obligó a retirarse en la carrera de su pueblo después de sufrir un percance mecánico. Además, le da ánimos para continuar con su esfuerzo en el resto de pruebas. Ayer ganaba “sufriendo”, contaba en meta. “El circuito es muy rápido, pistero, y hacía mucho viento. Pero como todos, ha tenido su encanto”, opinaba. Beatriz comenzó a bloque, prácticamente desde el cajón de salida, sabiendo que para su gran rival, Esther Tabernero, menos técnica que ella, era un día propicio para intentar ganar. Su esfuerzo tuvo fruto, permitiéndole conservar el liderato en su categoría, una prueba más. Como el resto de corredores, Martinez felicitó a la organización por su esfuerzo. “El recorrido estaba perfectamente marcado. Para ser la primera vez, lo han hecho muy bien”, terminaba.

Esther Tabernero (Grand Padel MTB) llegaba extenuada a meta, con un tiempo de 2 h. 31´09”. “Hacía bastante aire, pero da gusto venir a correr a este Circuito. Los chicos me han arropado, y me han llevado en volandas, así que, el aire, ha sido lo de menos”, señalaba. Esther ha intentado seguir la estela de Beatriz desde el mismo Polideportivo de Torrejón del Rey. “Ha sido un carrera tan rodadora, que hemos ido a tope desde el principio. He intentado alcanzar a Beatriz en el tramo neutralizado, al menos para no perder contacto visual, pero llevaba el pulso muy alto y he tenido que bajar el ritmo. En todo caso, me he divertido un montón. Sabemos que venimos a sufrir. Ahora, y después de haberme perdido las primeras carreras, lo que toca el resto del circuito es sumar para el equipo”, terminaba. Tercera ha sido Verónica González (Independiente), con 2 h. 52´52”.

La organización del Circuito, que corresponde a Eload Team, ha introducido en esta prueba la categoría 'Gravel' . “Se trata de una modalidad nueva, un híbrido entre ciclismo de montaña y el de carretera, con bicicleta de manillar de pista, pero con ruedas de tacos. Se está poniendo de moda, creciendo e incluso desarrollando pruebas profesionales a nivel internacional. Por eso, hemos decidido incorporarla en Guadalajara, en aquellas pruebas que sea posible por su recorrido”, contaba en este sentido Alejandro Gómez, recalcando la disposición de Circuito a crecer y hacerse mejor y más atractivo para todos los bikers. El ganador ha sido Pedro Jimenez (Salchi Bicicletas), que quiso dedicarle la victoria a su madre, recién fallecida.

La alcaldesa de Torrejón del Rey, Isabel García Arranz, ha sido una más de las voluntarias que ha colaborado con la prueba, repartiendo el avituallamiento final a los corredores, antes de hacer entrega de los premios a los ganadores. “Hay que estar al pie del cañón, sobre todo en eventos deportivos que atraen a tanto público, y a tantos deportistas a nuestro pueblo”, señalaba. García Arranz agradecía su trabajo “a todos los voluntarios, del Ayuntamiento y externos, a Protección Civil, trabajadores municipales, amigos y compañeros del equipo de gobierno, especialmente a nuestro concejal de Deportes, Constantino Montes, que lleva preparando la carrera más de dos meses” y aseguraba que “siempre apoyaremos el deporte, así como cualquier iniciativa que sea beneficiosa y de interés general para Torrejón del Rey”. Por último , la alcaldesa reconoció la confianza que la Diputación ha depositado en Torrejón del Rey para organizar la prueba, y también mencionó al equipo de Eload Team, que coordina el circuito. “Nos han asesorado y ayudado en todo lo que hemos necesitado”, terminaba.

Constantino Montes se mostraba muy satisfecho con el resultado del extraordinario día deportivo de ayer. Él ha sido el responsable del diseño del trazado. “Yo también soy corredor MTB y conozco los alrededores. Nuestro circuito es muy rápido, debido a nuestra orografía a nuestra geografía y la del resto municipios colindantes, con zona de encina y arbolado, pero sobre todo de cereal y pistas rápidas. La salsa del Circuito es su variedad, por eso los corredores también agradecen que haya pruebas rápidas y rodadoras”, afirmaba, antes de dar las gracias, visiblemente satisfecho “al equipo de personas que ha hecho posible esta carrera en Torrejón del Rey”.

Como en cada carrera del Circuito, ha estado presente un expositor de la Asociación El Motor de Tus Pasos, una asociación que lucha contra la enfermedad degenerativa CMT (Charcot Marie Toght) que padece Olivia, nacida en 2007. Alfredo García, su padre, contaba que “buscamos dar visibilidad a la enfermedad de nuestra hija, para luchar así contra ella”. Alfredo y su esposa intentan que Olivia termine todas las carreras con una bicicleta adaptada. El 100% de lo que recaudan con la venta de diferentes objetos, camisetas y pulseras en el expositor, se destina a la investigación. “Estamos muy agradecidos al Circuito por darnos esta oportunidad de hacernos visibles”, terminaba.

Bikers y acompañantes han podido reponer fuerzas en la llegada con un generoso bocadillo de jamón, acompañado de refresco. Apoyando a la organización han estado voluntarios de Protección Civil de Guadalajara (vehículo de rescate y vehículo sanitario), Guardia Civil, Policía Local, operarios del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, que han colaborado para el perfecto desarrollo de la carrera. La coordinación del circuito le ha correspondido a Eload Team, que una vez más, ha hecho un trabajo impecable antes, durante y después de la prueba, puesto que las clasificaciones estaban en internet minutos después de concluir la prueba.

Todas las categorías

En Junior, el vencedor ha sido Jesús Sánchez Rodríguez (3h 13´17”); en Sub 23, Alex González (2h 04´25”); En Elite, Carlos Hernández, con 2h 04´08”; en Máster 30, Rafael Revuelta (2h 04´54”); en Máster 40, Oscar Cortés (2h 04´10”); en Máster 45, Alberto Delgado (2h 06´04”);); en Máster 50, Roberto Fernández (2h 09´28”); en Veteranos, Carlos Gabriel Prieto (2h 15´08”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 26´43”); en féminas máster, María Jiménez (2h 57´34”); en E-Bike, José Andrés Merino (2h 22´06”) y en la modalidad de Gravel, ha vencido Pedro Jiménez Villanueva, con 2 h. 11´08”. En la general de la Ruta Corta el primero ha sido David Ortega (1h 15´14”). El equipo ganador de la competición ha sido el Grand Padel MTB.