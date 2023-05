El Club Atlético Guadalajara presenta a todos los equipos de fútbol base de su escuela

lunes 15 de mayo de 2023 , 11:09h

Este pasado 13 de mayo, el Club Atlético Guadalajara realizó su 8ª edición del día de club en la que se demostró que es algo más que un club, es una GRAN FAMILIA.



Jugadores/as, familias, voluntarios y directiva no faltaron a la cita y desde primera hora de la mañana y hasta media tarde, todos los chicos y chicas del club no pararon de jugar sus respectivos partidos. Unos fueron de liga, donde los equipos juvenil, infantil, alevín y femenino Interescuelas finalizaban sus respectivas ligas y otros de carácter amistoso, tanto en categoría masculina como femenina.



A mediodía, se realizó el reconocimiento One Club Man/Woman a aquellos jugadores y jugadoras que cumplían 5 años ininterrumpidos en el club y posteriormente se pasó al desfile de todos los equipos de fútbol base.



Desde iniciación a juveniles, durante esta temporada han sido más de 350 jugadores y jugadoras los que han formado parte de las escuelas de fútbol base del club.



Una vez finalizado el desfile, se hizo la gran foto de familia con todos los equipos para pasar después a comer todos juntos.



Por la tarde, fue el turno de partidos de papás/mamás contra hijos/as y así dar por finalizada una gran jornada lúdica- deportiva, donde primaron los valores del juego limpio, compañerismo, solidaridad, respeto y educación.



El próximo año será la novena temporada del club donde se espera repetir los éxitos de esta temporada y poder vivir y compartir otro gran día como el de ayer con toda la familia atlética.