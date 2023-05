Paco Núñez ve «cínicas» las palabras de Page: «Mucho hablar contra ETA y luego nada»

lunes 15 de mayo de 2023

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado «de un cinismo inadmisible» las palabras del actual presidente y candidato socialista, Emiliano García-Page, que ha afirmado que él no irá «con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina». «Ha vuelto a hacer lo mismo, mucha palabra y luego nada», ha apostillado.



Así se ha pronunciado Núñez este domingo en Talavera de la Reina, donde ha paseado por la feria talaverana junto al candidato a la Alcaldía, José Julián Gregorio. Allí, el candidato popular a presidir Castilla-La Mancha ha insistido en pedir a García-Page que haga que los diputados por la región en el Congreso de los Diputados «fuercen» una votación para «romper los pactos con Bildu».



Sin embargo, ha lamentado que los socialistas castellanomanchegos «acabarán votando lo mismo, lo mismo que vota Sánchez, lo mismo que se acuerda siempre con Bildu». «Y cuando la palabra de un presidente no vale nada, no se puede seguir en el cargo», ha sostenido.



En este sentido, ha recordado que estos diputados «han votado todas y cada una de las veces que se ha puesto encima de la mesa en el Congreso un acuerdo de Bildu a favor de dicho acuerdo».



El aspirante a la Presidencia castellanomanchega ha añadido que el propio García-Page, como diputado de las Cortes autonómicas, «votó a favor de los pactos con Bildu cuando en el pleno le proponíamos que Castilla-La Mancha, representada por sus Cortes, hiciera una manifestación en conjunto a través de una Proposición no de Ley para exigir que no hubiera pactos».



«Y tenemos que escuchar de nuevo al candidato del Partido Socialista llevar a cabo un ejercicio de cinismo que es indecente en política y que nos provoca vergüenza ajena», ha remachado.



Y es que García-Page llegó a decir que «a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios», ha destacado, convencido de que cuando algunos en España, en referencia a los independentistas, «buscan arrimar el ascua a su sardina» para que no todos tengan lo mismo, él siempre levantará «la voz», a pesar de que su partido, el PSOE, ha hecho todo lo posible para beneficiar a los que llevan en su ideología la desigualdad territorial.