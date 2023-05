Núñez insta a Page a forzar una votación en el Congreso para que sus diputados ‘rompan’ los pactos de Sánchez con Bildu: “Si no, su palabra, una vez más, no valdrá nada”

El PP de CLM recuerda que su director de Campaña, Sergio Gutiérrez, es diputado nacional y ha votado a favor de los pactos con Bildu en el Congreso

domingo 14 de mayo de 2023 , 20:34h

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha instado al candidato del PSOE, Emiliano García-Page, a forzar una votación en el Congreso para que sus diputados nacionales “rompan” los pactos de Pedro Sánchez con Bildu porque, de lo contrario, su palabra “una vez más, no valdrá nada”.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios antes de visitar la Feria de San Isidro de Talavera de la Reina, junto al candidato a la Alcaldía, José Julián Gregorio, donde ha recordado que su director de Campaña “está sentado en el Congreso”, por lo que “algo de poder tendrá su número 2”.



En caso contrario, ha dicho, Page volverá a demostrar “que no está en condiciones de seguir al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ya que las palabras del candidato socialista esta mañana ante Pedro Sánchez en un acto conjunto en Puertollano “han sido vergonzosas y de un cinismo inadmisible en democracia”.



Núñez ha preguntado si “ha mejorado la vida de los castellanomanchegos y si los demócratas estamos mejor” tras decir Page “que con ETA ni a la vuelta de la esquina”, porque “de qué ha servido”. “¿Ha salido algún etarra de las listas de Bildu, se han impugnado o se han roto los acuerdos con Bildu? Lo ha vuelto a hacer, mucha palabra y luego nada”



Así, ha recordado al candidato socialista que sus diputados nacionales en el Congreso “han votado todas las veces que se ha puesto encima de la mesa un acuerdo con Bildu a favor”. Además, él como diputado autonómico, votó a favor de estos pactos en las Cortes regionales.



Núñez ha incidido en que 7 asesinos condenados por delitos de sangre, que no se han arrepentido, forman parte de las listas de Bildu y más de 40 etarras están en las mismas. “Escuchar a Page llevar a cabo este ejercicio de cinismo es indecente en política y provoca vergüenza ajena”.



De otro lado, Núñez ha asegurado que José Julián Gregorio será un gran alcalde porque ya fue un gran delegado del Gobierno de España. “Talavera de la Reina necesita impulso, convicción, cercanía, certidumbre y realidades, por lo que José Julián impulsará esa política que los talaveranos ya notan en sus propuestas”.