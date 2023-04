Núñez propone a Castilla-La Mancha un “cambio de ciclo” ante una oportunidad “de avanzar, crecer y ser motor de desarrollo”

Defiende el Eje de Crecimiento del Sur de Europa para que Castilla-La Mancha avance junto a Madrid y Andalucía

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 22 de abril de 2023 , 16:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que lo que propone a los castellanomanchegos “no es sólo un cambio de Gobierno”, sino un “cambio de ciclo”, porque Castilla-La Mancha tiene, en un mes, una oportunidad enorme “de avanzar, crecer y ser motor de desarrollo económico y social”.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en la presentación del proyecto del PP para Castilla-La Mancha, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del que ha señalado que ha conseguido “cambiar la dinámica de una región que estaba anclada en la resignación y en el fatalismo” para ponerla “en la rampa de lanzamiento de las regiones que, en un futuro muy próximo, serán las más punteras de España y de Europa”.



El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha destacado que Moreno “lo ha conseguido a base de trabajo, dedicación, dialogo y amor por su tierra”. Así, ha recordado su visita al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía, para presentar el proyecto para la construcción del Eje de Crecimiento del Sur de Europa, una iniciativa que Moreno recibió “con gran entusiasmo”.



Núñez ha aseverado que el programa que hoy presenta ante la sociedad civil castellanomanchega “es un auténtico proyecto de cambio para Castilla-La Mancha, un proyecto de Gobierno, no ya para los próximos cuatro años, sino para muchos más”.



“Un programa que va más allá de las promesas electorales y engloba todas las propuestas que hemos ido recogiendo durante estos últimos años procedentes, precisamente, de todos vosotros”, ha dicho.



El presidente regional del PP ha indicado que “muchas de esas soluciones a los problemas que hemos recogido me las trasladasteis en ese Foro Permanente por el Futuro de Castilla-La Mancha que tuvimos la previsión de construir y que convertimos en un espacio de diálogo y propuesta bilateral que me permitió conocer más aún los problemas de los castellanomanchegos”.



Núñez ha asegurado que este documento que recoge el programa de Gobierno del PP es “de todos vosotros”, de “todos los castellanomanchegos” y que, además, recoge un capítulo con todas las propuestas presentadas en el Parlamento autonómico y que no han sido aprobadas.



El proyecto del Partido Popular para Castilla-La Mancha, que cuenta con 2.244 propuestas, “seguirá creciendo a partir de hoy según vayamos recibiendo propuestas de la sociedad y veamos posibles soluciones a nuevos problemas”.



“Y tengo la intención también, pasado el 28 de mayo y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, de recuperar el Foro de Diálogo que juntos creamos y que tan buen resultado nos ha dado”, ha añadido, al tiempo que ha afirmado que “todos juntos vamos a hacer de Castilla-La Mancha una región puntera, en la que los más jóvenes quieran quedarse a trabajar porque tengan la mejor formación y las máximas oportunidades de empleo y de vivienda”.



Además, ha indicado Núñez, creará el mayor Eje de Crecimiento del Sur de Europa, con aliados como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, y de “todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto”.



El candidato del PP al Gobierno autonómico se ha comprometido a eliminar las listas de espera sanitarias, a contratar más sanitarios y a recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, además de modernizar la Atención Primaria. “Bajaremos los impuestos y reduciré la burocracia, creando una Ley para eliminar el papeleo y reducir los trámites con la Administración”.



“Gobernaré escuchando a mis paisanos, sociedad civil, colectivos y asociaciones del Tercer Sector y trabajaré por una Castilla-La Mancha plenamente accesible e inclusiva”, ha aseverado, al igual que “defenderé nuestras señas de identidad como región y nuestras tradiciones y haremos compatibles la modernidad y la digitalización con el crecimiento y el desarrollo sostenible”.



También, ha destacado, el PP va a implantar una educación de excelencia en la región, donde el profesorado, las últimas tecnologías y la Formación Profesional Dual “sean los protagonistas”. “Transformaremos industrialmente la región, creando valles tecnológicos de última generación y ayudando a la modernización de nuestra industria tradicional y familiar”.



Núñez ha indicado que defenderá el campo y los intereses de los agricultores, ganaderos y sector agroalimentario, así como el agua para los vecinos de Castilla-La Mancha. En este sentido, se ha comprometido a derogar en el primer Consejo de Gobierno la Ley de Agricultura Familiar, que abre la puerta a expropiar tierras a los agricultores.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que apoyará a los autónomos, a los comerciantes y a los hosteleros “como hice en la pandemia y como haré siempre”, así como a las pequeñas y medianas empresas “porque son los pilares económicos y motores de creación de empleo, con más ayudas y menos burocracia”.



Núñez vertebrará la región y construirá las vías de comunicación y las plataformas logísticas necesarias para garantizar el futuro de la Comunidad Autónoma, con la ayuda de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de España.



“Revitalizaré el turismo, con una apuesta decidida por el sector y apostaremos por el deporte y la cultura a todos los niveles”, ha asegurado. Además, el deporte contará con una Consejería específica para defender sus intereses y necesidades.



Por último, Núñez ha defendido su compromiso a que nunca “jamás nadie vuelva a insultar impunemente a los castellanomanchegos”. “Se acabaron el conformismo y la resignación. Podemos ser lo que queremos ser y no nos merecemos menos que nadie”.



“Hace falta un cambio y juntos lo conseguiremos. Castilla-La Mancha no es menos que nadie y va a ser lo que los castellanomanchegos queramos que sea”, ha concluido su intervención en el acto.