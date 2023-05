Núñez pide a los castellanomanchegos su voto para cambiar el ciclo de la región: “Entre todos, con ilusión, fortaleza, estrategia, determinación y con Castilla-La Mancha en la cabeza y en el corazón”

viernes 12 de mayo de 2023 , 11:34h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos su voto para cambiar el ciclo político de la región, para ello se ha comprometido a hacerlo “entre todos, con ilusión, fortaleza, estrategia, determinación y con Castilla-La Mancha en la cabeza y en el corazón”.



Así lo ha señalado en el acto de inicio de la campaña electoral del PP de Castilla-La Mancha, en Campo de Criptana (Ciudad Real), junto al candidato a la Alcaldía, Luis María Lorenzo, y la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, donde ha pedido a todo el partido que en los próximos 15 días sigan recorriendo cada pueblo y hablando con todos los castellanomanchegos para trasladarles que el “cambio ha comenzado, que es imparable”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha señalado que la región está “llena de gente emprendedora, inteligente, brillante, trabajadora, capaz, humilde, valiente” y “somos buena gente”. “En Castilla-La Mancha hay talento de sobra, solo falta la determinación del Gobierno y eso es lo que vamos a traer a la región”.



“Os propongo arrancar un cambio tan imparable y moderado como tranquilo en Castilla-La Mancha. Propongo pasar página de una etapa que ha demostrado no ser útil para lo que necesita esta tierra y pasar página de aquellos que no han sabido sacar el potencial que tiene la Comunidad Autónoma”, ha dicho.



Núñez ha destacado que lo que propone es dejar de mirar con anhelo la buena marcha de otros territorios para pasar a liderarla y ser “el motor de España”. “Es fundamental que sepamos a dónde vamos como región y que haya un Gobierno capaz de dirigir esta tierra hacia un horizonte concreto para un futuro de oportunidades”.



El candidato a la Presidencia de la región ha incidido en que ha llegado el momento del cambio porque “es ahora, el próximo 28 de mayo”. “No es el momento de cambiar un Gobierno por otro, sino de liderar un cambio de ciclo en Castilla-La Mancha y muy pronto en España con Alberto Núñez Feijóo”.



Durante las dos próximas semanas, ha afirmado Núñez, va a preguntar a los castellanomanchegos si tienen la sanidad, la educación, la protección social, el apoyo a los mayores, las oportunidades que merecen los jóvenes, la agricultura y la ganadería, las infraestructuras, la cultura, el turismo, el deporte o las tradiciones “que merecen” y, si la respuesta es que no, “tenemos que ir todos juntos a votar el 28 de mayo”.



“Yo quiero gobernar Castilla-La Mancha con todos y para todos”, ha aseverado, ya “que unidos y juntos es como vamos a protagonizar este cambio, con los 2 millones de castellanomanchegos y de la mano de la sociedad civil, para que sea protagonista del presente y del futuro”.



Núñez ha incidido en que los vecinos de la región tienen que pensar “qué futuro queremos ser en el futuro y soñar con la Castilla-La Mancha en la que queremos vivir”. “Alcancemos juntos este reto, que no es llegar al Gobierno, es cambiar el ciclo de la región”, ha destacado, porque “vamos a ganar las elecciones juntos, entre todos para cambiar Castilla-La Mancha”, ya que es la mejor forma “de cambiar España”.



APOYO A LUIS MARÍA LORENZO



“En Campo de Criptana comienza el cambio de ciclo en nuestra tierra. Es un lugar que tiene todo el simbolismo”, ya que “apostamos por la gente que trabaja en el campo, por el sector primario, que saca adelante a Castilla-La Mancha con esfuerzo, trabajo, dedicación y constancia”.



Por último, ha asegurado que Lorenzo es un “gran candidato, que será un gran alcalde”, ya que “conoce y quiere a su pueblo” y, además, tiene sobrada “capacidad de gestión y brillante inteligencia, algo que ha demostrado”.