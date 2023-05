La Vuelta Femenina llega a Guadalajara este jueves, 4 de mayo

martes 02 de mayo de 2023 , 13:23h

El próximo jueves, 4 de mayo, la I Vuelta Femenina, que salió ayer de Torrevieja, llegará a Guadalajara capital, poco antes de las 17:00 de la tarde, dependiendo de la velocidad que ese día lleve la prueba.La carrera se aproximará a la capital por la N-320, con entrada por la calle Donantes de Sangre; rotonda de Cuatro Caminos, y llegada a meta en la calle Toledo. Se calcula que las primeras ciclistas llegarán a la ciudad entre las 16:49 y las 17:11 horas, tiempos orientativos que podrán variar en función de las circunstancias de la jornada.Con el fin de que la llegada de la cuarta etapa de la Vuelta Cuenca-Guadalajara, se desarrolle con total normalidad, la Policía Local ha previsto los siguientes cortes de tráfico:Desde las 8:00 horas del día 4 de mayo: corte al tráfico de la c/ Toledo entre Cuatro Caminos y la avda. De Castilla, que se mantendrá hasta el fin del evento. En este caso, la calle Felipe Solano Antelo tendrá siempre salida.Desde las 8:00 horas del día 4 de mayo: corte del acceso a la calle Toledo desde Cuatro Caminos.Entradas alternativas: las salidas 56 de la A-2 hacia vía de servicio Sur-Este y la salida 53 de la A-2 hacia avda. del Ejército.Únicamente se permitirá transporte público y servicios de emergencia.Desde 15:00 horas del día 4 de mayo: corte total de la avda. de Castilla desde c/ Sigüenza, hasta c/ Ferial y c/ Toledo, a la altura de la c/ Rufino Blanco.Desde las 16:20 horas:• Corte de los accesos de la A-2 hacia Cuatro Caminos. Salidas 55 en ambos sentidos.• Corte de los accesos a la c/ San Agustín y Hospital General.• Corte de la c/ Virgen del Amparo desde la Plaza de Santo Domingo.• Corte de la c/ Santa María Micaela, sentido c/Ferial. Corte de la c/ Ferial, desvío hacia c/ Francisco Medina.• Corte de la c/ Papa Juan XXIII a la altura de la c/ Gabriela Mistral.La Policía Local recuerda que estos horarios son aproximados y pueden variar dependiendo de las circunstancias; e informará a todos los garajes afectados por el desarrollo de la prueba.Así, a los garajes situados en la c/Toledo, entre la avda. de Castilla y Cuatro Caminos , no se podrá entrar o salir con un vehículo, entre las 8:00 horas del día 4 de mayo y la finalización del evento. A excepción del correspondiente al n.º 18 de la c/ Felipe Solano Antelo.Los garajes pertenecientes a la c/ Toledo n.º 40, que tienen su acceso por la c/ Doctor Layna Serrano, podrán salir pero no entrar desde las 08:00 horas del día 4 de mayo, hasta finalización del evento.Los servicios de urgencia que acudan al Hospital General podrán acceder al mismo de la siguiente manera:Retira de vehículos, a partir de las 8:00 horas del 3 de mayo