Lucas Castillo: “Ante la falta de autocrítica del Partido Socialista, hay que apostar por la política útil del Partido Popular”

El presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, presentó a los candidatos de la zona de Mazuecos en un acto que tuvo lugar este sábado en este municipio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 30 de abril de 2023 , 12:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El municipio de Mazuecos ha acogido este sábado la presentación de las candidaturas del Partido Popular a los ayuntamientos de la zona en un acto que tuvo lugar en el Centro Polivalente Petri Arenas. El candidato a la Alcaldía de Mazuecos, Cristian García, dio la bienvenida mostrándose ilusionado por ver “tantas ganas de entusiasmo, de ilusión y de ganar” y resaltó su intención de “seguir trabajando para hacer más cómoda y llevadera la vida de nuestros vecinos y visitantes” siempre preservando “la unidad y la armonía”. “Durante estos ocho años –en los que García ha sido concejal en el gobierno- hemos mejorado nuestras infraestructuras, dotado de más y mejores servicios a nuestros vecinos, hemos reducido la presión fiscal y hemos creado vínculo, hemos hecho familia”, dijo el candidato a alcalde de Mazuecos augurando que “lo mejor está por llegar a partir del próximo 28 de mayo”.



En el acto estuvo presente el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo; el secretario provincial Alfonso Esteban; la candidata a la Alcaldía de la capital, Ana Guarinos; la candidata a las Cortes regionales Itziar Asenjo o el vicesecretario de Reto Demográfico del PP de Castilla-La Mancha, Álvaro Vara, entre otros cargos, alcaldes, concejales, simpatizantes y familiares.



El presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, quiso hacer referencia a modo de homenaje a los alcaldes que ya no siguen en esta próxima legislatura citando a Tomás de Albares, Beatriz de Almonacid, Roberto de Mazuecos o Mauricio de Valdarachas. Castillo dijo que “para ser buen alcalde hay que saber escuchar, ser humilde, realista a la hora de gestionar y competente”; y todas esas cualidades “se me vienen a la mente cuando veo a Cristian que ha apostado todo por Mazuecos”. Pidió a todos “seguir apostando por la política útil” porque “la falta de autocrítica de los alcaldes y portavoces socialistas, al igual que de la Junta de Page, les hacen ser cómplices de todas las leyes ideológicas y el pago de favores de Pedro Sánchez”. Por ello, instó a los presentes a propiciar el cambio que se necesita para que “los violadores vuelvan a las cárceles, los okupas no tengan más derechos que la gente honrada, que nuestras propiedades no corran peligro de ser expropiadas o que Castilla-La Mancha deje de ser la comunidad autónoma donde más ha crecido la inflación”, entre otras cosas. “El 28 de mayo tenemos que recuperar la dignidad de las instituciones, en los ayuntamientos, para que Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha y, después, Alberto Núñez Feijóo lo sea de todos los españoles”, finalizó.



Itziar Asenjo: “Queremos una región de primera”



Por su parte, la candidata número 2 a las Cortes regionales, Itziar Asenjo, hizo hincapié en el “cambio de ciclo” que propone el candidato a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, porque “queremos una región de primera, queremos una sanidad y una educación de excelencia y facilidades para el acceso al empleo y la vivienda”. Asenjo recordó que “llevamos 14 años esperando la ampliación del Hospital de Guadalajara, que además es el segundo de la región que peores listas de espera tiene; y ahora para colmo no entran las camillas de UCI en los nuevos ascensores”. “No se están gestionando bien nuestros servicios, pero no solo es un tema de mala gestión, sino también de inmoralidad”, dijo la candidata del PP a la región, añadiendo que “el PSOE no puede permanecer más en el gobierno, y ese cambio comienza por los ayuntamientos con trabajo, pasión e ilusión”.



El acto también contó con la intervención del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Molina de Aragón, Javier Calleja, natural de Mazuecos, quien resaltó de Cristian García “su experiencia de 8 años de gestión, su seriedad y su profesionalidad” tendiendo la mano para conseguir ser referentes “tanto aquí como en Molina”. Estuvieron presentes los candidatos de Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, Aranzueque, Driebes, Escariche, Escopete, Fuentenovilla, Hueva, Illana, Renera, Sayatón, Valdeconcha, Valdarachas y Yebra.