Las temperaturas estarán este miércoles en Atienza entre 8°C y 25°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Ambiente soleado con 11ºC de mínima y 28ºC de máxima este último miércoles de abril en Guadalajara

La temperatura mínima será este miércoles en Guadalajara de 11°C y la máxima de 28ºC. El cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 26 de abril de 2023 , 07:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en las zonas de montaña de Guadalajara, alguna nubosidad de evolución en las horas centrales.



Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas irán en ligero aumento. Por su parte, los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente oeste durante las horas centrales del día.



Las termómetros oscilarán entre los 12 y 31ºC en Albacete, entre 12 y 32ºC en Ciudad Real, entre 10 y 28ºC en Cuenca, entre 11 y 28ºC en Guadalajara y entre 14 y 30ºC en Toledo.



¿Qué es el "horno ibérico"?



Los termómetros han comenzado a subir y los meteorólogos esperan desde el miércoles un ascenso progresivo de las temperaturas hasta de 15 grados por encima de la media. En las horas centrales del día la mayor parte del país vivirá temperaturas propias de julio, "rozando" los 40 grados en Sevilla, los 35 en Zaragoza y los 30 en Burgos. Consultamos con expertos a qué se debe este episodio de temperaturas extremas en abril, si se libra alguna zona y hasta cuándo pasaremos calor.



¿Qué es el "horno ibérico"?



La doctora en físicas y meteoróloga de eltiempo.es, Mar Gómez, explica que "horno ibérico" es el nombre que se ha puesto al episodio de altas temperaturas de esta semana por la entrada de una masa de aire de origen africano. "Se llama 'horno ibérico' porque la situación afecta a toda la península ibérica y porque se van a incrementar considerablemente las temperaturas y se va a recalentar el terreno".



¿Cuál es la explicación científica?



"La estabilidad en superficie, la alta insolación y la presencia en capas medias de la atmósfera de una dorsal situada sobre la Península serán los factores que van a ayudar al aumento de las temperaturas. Las dorsales son estructuras se caracterizan por su estabilidad y por movimientos descendentes de aire. Cuando el aire se ve forzado a descender, se comprime y aumenta su temperatura", explica Gómez. "Acompañando a la dorsal, tenemos aire cálido, que aumentará día tras día. Esto se traduce en un aumento de las temperaturas también en capas bajas y por eso, en los próximos días, el calor irá a más".



El meteorólogo Rubén Campo, de Aemet, ha asegurado que la masa de aire africana que entra "podría ser la más cálida situada sobre España para estas fechas en, al menos, los últimos 43 años".



¿Cuál va a ser la temperatura máxima?



"Entre jueves y viernes en la zona del Guadalquivir las temperaturas serán cercanas a los 40 grados". En general, el jueves "podría ser el día dela semana con más calor". Se esperan máximas de 35 grados en Zaragoza y de 30 en Burgos.



Thank you for watching



¿Cómo será de importante la anomalía térmica?



Según explica Gómez, la responsable de meteorología de eltiempo.es, una anomalía supone que el valor térmico se sitúa por encima o por debajo de la media para ese día. A lo largo de la semana "habrá en la península entre 10 y 15 grados por encima de lo normal" en algunas jornadas. En concreto habrá "temperaturas propias del mes de julio".



Gómez reconoce que no es el primer mes de abril con altas temperaturas: "La máxima de abril en Sevilla está en unos 35 grados, por ejemplo, pero lo fundamental de este episodio es que no son subidas de temperatura locales, sino que va a afectar a toda la península y durante al menos una semana, que veremos si se cumple la bajada anunciada para el domingo".



Por su parte Samuel Biener, geógrafo de Meteored, recuerda que esta semana podría batirse el récord histórico de temperaturas en abril desde que hay registros. "Estamos ante un episodio de gran excepcionalidad, sin duda, pero habrá que ver si se cumplen las previsiones. Que dicen que si no se dan factores que frenen las temperaturas (como calima, nubes o una brisa mayor de la esperada) estas podrían superar en la zona del Guadalquivir los 37,4 grados alcanzados en Murcia en abril de 2011".