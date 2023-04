LAS AGUAS BAJAN REVUELTAS : El PSOE de Albacete anuncia la ruptura del pacto de gobierno con Ciudadanos en el Ayuntamiento

martes 25 de abril de 2023 , 20:09h

El PSOE de Albacete informaba en nota de prensa que el secretario general de la Agrupación Local del PSOE, Emilio Sáez, rompía el pacto de gobierno municipal con Ciudadanos, tras conocer que su coordinadora regional, Carmen Picazo, “de forma desleal, infundada e interesada” le ha acusado de corrupción. De hecho, Emilio Sáez va a interponer una querella, “porque esta acusación es una calumnia injuriosa de la responsable regional de Ciudadanos”.



Previamente, en declaraciones a los medios por parte del Alcalde de Albacete, Emilio Sáez, desmentía las informaciones que publicaba este martes un diario nacional que aseguraba, según un informe de los peritos informáticos judiciales, que conocía la filtración de exámenes de la oposición a la Policía Local a su asesora desde el mes de octubre, cinco meses antes de que el caso se denunciara públicamente.



Emilio Sáez recordaba que “ha quedado demostrado que se ha archivado en la Fiscalía la causa de la exasesora del ayuntamiento, esta persona no se presentó a ningún examen de la Policía Local, cuando yo soy conocedor de ese Whatsapp (publicado por el diario nacional), sabía, porque me lo dijo esta persona, que su ex marido, por venganza, iba a montar una estrategia para deteriorar su imagen, una persona que ha sido sentenciada judicialmente por malos tratos”.



Sáez ha dejado claro que “yo no lo sabía cinco meses antes, no le voy a dar pábulo al PP ni a nadie que quiera hacer uso de lo que tenga que ver con cuestiones particulares de personas”.



Así, Emilio Sáez considera “vergonzante que partidos políticos y medios se dediquen a difundir y dar pábulo a planteamientos que vienen de una persona que ha sido sentenciada judicialmente por malos tratos”.



Durante sus declaraciones, el alcalde y candidato del PSOE ha señalado que “no voy a entrar en esos juegos, voy hacer una campaña limpia, honesta y transparente y no voy a entrar en juegos que quieren entrar el PP, que lo que tiene que hacer es actuar igual de tajante que actué yo cuando fui conocedor de esta situación”.



De esta forma, ha indicado que “no entiendo como Paco Núñez todavía hoy, después de haber cobrado dietas por kilometraje cuando tiene coche oficial, que no actúe el PP ni diga nada al respecto, o que tampoco digan nada sobre las oposiciones de la Diputación de Albacete que se ha vuelto a reabrir esta causa y Núñez siendo presidente tiene que dar explicaciones”, por lo que ha asegurado que “no voy a entrar en este juego y me voy a dedicar a lo que he hecho durante estos años, trabajar para la ciudad de Albacete”, ha concluido.



Por su parte la candidata a la alcaldía por Ciudadanos y coordinadora regional, Carmen Picazo, pedía la dimisión del alcalde y candidato del PSOE, Emilio Sáez, tras las informaciones publicadas por este diario nacional.



“Hoy nos hemos levantado con la noticia de que el alcalde tenía conocimiento de estos hechos cinco meses antes y no hizo absolutamente nada, mintió a todos los albaceteños y esto es intolerable, con lo que pedimos la inmediata dimisión del alcalde en el día de hoy, en el caso de que no lo haga, Ciudadanos saldrá del gobierno del ayuntamiento de Albacete”, ha señalado Picazo.



Durante su intervención, Carmen Picazo se ha referido a los candidatos a las oposiciones de Policía Local que “preparan durante muchos años sus oposiciones, qué pensarán cuando se les ha mentido a la cara, la mentira es una forma de corrupción y esta ciudad no se merece un alcalde corrupto”.



En este sentido, ha reiterado su petición de dimisión al alcalde de Albacete, “y si no se produce en el día de hoy, exigiré a los concejales de Ciudadanos que salgan del gobierno de Albacete porque estamos hartos, igual que muchos votantes del PSOE que no esperan que el alcalde les mienta”.



La candidata de Ciudadanos ha resaltado que, en caso de que los concejales de la formación naranja no estén dispuestos a romper el acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, “se aplicarían las normas de los estatutos del partido cuando no se lleva a cabo una decisión adoptada por el partido, este es un tema clave y yo, si fuera concejal, no me sentaría junto con un equipo de gobierno con el actual alcalde”.



Al ser preguntada por el cobro de dietas de kilometraje por parte del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, señala que “decir que esto ha sucedido por un error administrativo no es dar explicaciones, decir lo que ha dicho el alcalde de que esto es una venganza por motivos electorales, no es dar explicaciones, Ciudadanos quiere que se den esas explicaciones y lo que es realmente”, ha concluido.