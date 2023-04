Asenjo exige la dimisión del alcalde de Albacete, Emilio Sáez, tras conocer su supuesta implicación en la filtración de exámenes de la policía local

Itziar Asenjo señala que el alcalde de Albacete conocía los hechos como así lo demuestra un informe de los peritos informáticos judiciales

martes 25 de abril de 2023 , 18:05h

La candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha exigido la dimisión del alcalde de Albacete, Emilio Sáez, tras hacerse público su supuesta implicación en la filtración de exámenes de la policía local.



Así lo ha resaltado en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha subrayado que la noticia ha sido publicada por el diario El Mundo esta misma mañana. “Es un hecho muy grave que el alcalde de Albacete conociera la filtración de exámenes” y recuerda que “su jefa de gabinete fue cesada precisamente porque se conoció en su momento que le habían sido filtrados los exámenes para acceder a la policía local.”



Asenjo ha señalado que 5 meses antes de tomar cartas en el asunto, Emilio Sáez escuchó supuestamente el mensaje que lo avisaba de lo sucedido según lo prueba un informe. “El alcalde de Albacete nos ha mentido porque él mismo nos dijo que no sabía nada y a día de hoy hemos conocido que los peritos informáticos del juzgado nos informan de que efectivamente recibió estos mensajes a través de Whatsapp el 10 de octubre y que por lo tanto era conocedor de estas filtraciones”.



La candidata a las Cortes regionales ha recordado que “fue la asesora de Sáez el 28 de noviembre de 2019 cuando reconoció haber aceptado los exámenes según decía en un mensaje de Whatsapp que citaba así: me acaban de ofrecer el examen de la policía local y no lo voy a rechazar”, de tal modo que Asenjo ha advertido “esto fue lo que escribió mientras Emilio Sáez era vicealcalde con ciudadanos y PSOE, y acordaron el reparto de la legislatura cuando precisamente el actual alcalde era además el concejal de seguridad. Por lo tanto, quien gestionaba estos asuntos en relación con los exámenes de la policía local era él”.



Asimismo, ha subrayado que “nos estamos encontrando ante dos posibles delitos muy graves sería un delito de encubrimiento y un delito de prevaricación intentando favorecer a ciertas personas para que ocupen estas estas plazas en la policía local”.



Itziar Asenjo se ha mostrado contundente, “No nos pueden dar ningún ejemplo de transparencia y ejemplaridad, es una absoluta vergüenza lo que está ocurriendo en Albacete”, y también ha añadido que, “nos parece una vergüenza que la señora Carmen Picazo sea ahora cuando se plantee romper el acuerdo, cuando esto ha ocurrido hace mucho tiempo y desde luego tenía que haber tomado medidas mucho antes y no ahora a un mes de las elecciones”.



Es por todo ello que desde el Partido Popular han pedido responsabilidades: “Pedimos evidentemente la dimisión instantánea del alcalde de Albacete o que sea cesado de forma instantánea más que nada porque también como saben es este señor el que ha sido presentado como candidato a las próximas elecciones”, y además Asenjo ha recalcado “un señor que es un hombre de confianza de Emiliano García-Page y que ocupa cargos orgánicos a nivel regional en el Partido Socialista”.



“Esto es un ejemplo más de que el gobierno del Partido Socialista está absolutamente desgastado, y la necesidad de cambio que hay en nuestra región”, ha finalizado.