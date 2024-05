Asenjo advierte que CLM es la cuarta CCAA con mayor tasa de siniestralidad laboral con 76 accidentes al día

Defiende la necesidad urgente de intervenir y avanzar en prevención para propiciar un entorno de trabajo seguro

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 02 de mayo de 2024 , 20:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha advertido que Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma con mayor tasa de siniestralidad laboral con 76 accidentes al día.



Asenjo se ha referido así durante el Pleno de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha subrayado a pesar de que el pasado año descendió el número de accidentes, “las cifras siguen siendo terriblemente elevadas y la media es espeluznante”.



“Pero la siniestralidad laboral no son números, detrás hay trabajadores que pierden la vida o se accidentan gravemente”.



En Castilla-La Mancha a lo largo del año 2023 se registraron 27.718 accidentes de trabajo, 33 de ellos mortales. Según datos del Ministerio de Trabajo, en los tres primeros meses de 2024 se han registrado 2260 accidentes laborales en Castilla-La Mancha, 14 de ellos graves y 2 mortales.



Además, ha señalado, “Guadalajara y Cuenca tienen el triste récord de ser las dos con mayor índice de incidencia en el país. Solo en Guadalajara han fallecido cuatro personas en lo que va de año”.



Asenjo ha insistido en la necesidad urgente de intervenir y avanzar en prevención para cumplir con el principio y derecho fundamental de un entorno de trabajo seguro y saludable.



“En CLM queda aún mucho por hacer y por mejorar en materia preventiva. Es preciso que el Gobierno regional cambie la estrategia, porque los datos demuestran que no está funcionando ante la elevada siniestralidad laboral que nos encontramos en la región”.



Asimismo, ha exigido la creación de un Instituto Regional de Seguridad y Salud, como ya existe en otras comunidades, con la finalidad de que, desde la administración junto con los agentes sociales, se dé respuesta al grave problema de la siniestralidad laboral. Un instituto autónomo con capacidad suficiente como para hacer una valoración real de la situación en los diferentes sectores, hacer labores preventivas, y estudios de situaciones de riesgo en las empresas.



“Donde ya existe este espacio se ha producido un avance sustancial en materia de prevención de accidentes. Castilla-La Mancha es una de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta con este tipo de organismo. Por todo ello, teniendo en cuenta los datos y siendo necesario disminuir la siniestralidad laboral de la región, solicitamos con urgencia este organismo”, ha finalizado.