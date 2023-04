El 80% de los funcionarios de CLM secunda la huelga de 24 horas convocada en la Administración de Justicia

Alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras de Justicia de Castilla-La Mancha se han trasladado hoy a Madrid para participar en una multitudinaria manifestación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 19 de abril de 2023 , 21:01h

Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha se han sumado de manera mayoritaria a la huelga de 24 horas convocada hoy por los sindicatos UGT, CSIF, STAF y CCOO. En la región el seguimiento ha sido masivo, del 80%, “y ello a pesar de los servicios mínimos abusivos e injustos impuestos por el Ministerio”, tal y como ponía de manifiesto Antonio Marín, responsable de Justicia de UGT.



Después de dos jornadas de paros parciales, alrededor de 600 funcionarios de Justicia de Castilla-La Mancha se han trasladado hoy a Madrid para participar en una multitudinaria manifestación que ha recorrido el tramo que separa el Ministerio de Justicia del Ministerio de Hacienda. Desde UGT tildan de “histórica” esta manifestación, algo que no se repetía desde la huelga de 2008, aseguran.



La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras afirma que esta huelga indefinida –“a la que cada día se suman más personas”- continuará hasta que el Ministerio no se siente a negociar y atienda las demandas del colectivo. “Es una huelga por la dignidad de los funcionarios y por la necesidad de ofrecer unos servicios de calidad a los ciudadanos”, añadía Antonio Marín.



La huelga -a la que están llamados 1.783 funcionarios de la región- continuará mañana, y todos los días de lunes a viernes, con paros parciales de 10:00 a 13:00 horas.



Los sindicatos convocantes piden la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, ya que dicha norma -aseguran- pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas.



Del mismo modo exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales y es que “el Ministerio no reconoce la responsabilidad, la profesionalidad y la especialización de la totalidad de la Administración de Justicia”.