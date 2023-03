UGT CLM lamenta la muerte del trabajador fallecido en Cobeja, Toledo, y exige que las empresas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El trabajador de 35 años ha muerto tras sufrir una caída de al menos cinco metros de altura mientras trabajaba en una empresa de cerámica de la localidad toledana

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de marzo de 2023 , 17:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un trabajador de 35 años ha muerto en un accidente laboral registrado en una empresa cerámica de Cobeja, en Toledo. La víctima ha fallecido tras sufrir de una caída de al menos cinco metros de altura. El accidente laboral se ha registrado en torno a las once y media de este miércoles. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado UVI móvil y un médico de urgencias pero no han podido hacer nada para salvar la vida de este trabajador.



Desde UGT Castilla-La Mancha lamentan profundamente este nuevo accidente laboral mortal, y exigen que las empresas cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales.



El secretario de Organización y Salud Laboral de UGT Castilla-La Mancha, Javier Flores ha destacado también la necesidad de incorporar la figura del delegado territorial de prevención para frenar esta lacra en las empresas más pequeñas.



“Son datos muy preocupantes los que tenemos en la provincia de Toledo, al igual que en el resto de provincias de Castilla-La Mancha. Desde UGT no nos cansaremos de reivindicar que las empresas cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales, y que sean las empresas (como así establece la ley) las que se encarguen de que los trabajadores puedan realizar sus funciones en condiciones óptimas de salud y seguridad”.



“Además seguimos reivindicando la figura del delegado territorial de prevención que actuaría en empresas de menos de 6 trabajadores. Es una realidad el que las empresas en las que están presentes los sindicatos tienen menos siniestralidad laboral”.