Merino : Page "es un mentiroso compulsivo que lleva ocho años mintiendo y engañando a los agricultores de esta región con el tema del agua"

miércoles 19 de abril de 2023

La portavoz del PP en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que García-Page “es un mentiroso compulsivo que lleva ocho años mintiendo y engañando a los agricultores de esta región con el tema del agua”.



Merino ha criticado que Page tuviera, este lunes, la desfachatez de volver a anunciar el mismo plan regional de regadíos que lleva anunciando ocho años, recogido en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 con un presupuesto de 31 millones de euros, “y después de ocho años de mentiras y falsos anuncios el Gobierno de Page solo ha gastado tres millones”.



Además, ha subrayado que el presidente socialista ha tenido el ‘descaro’ de anunciar agua, desde el municipio de Montiel, tras haber perdido 80 millones de euros destinados al proyecto de la Presa del Castillo de Montizón y 15 hm3 de agua que fueron aprobados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, de los que 11 hm3 estaban destinados a los agricultores para regadío y 4 hm3 para abastecimiento humano de los municipios del Campo de Montiel.



En este sentido, Lola Merino ha reprochado al Gobierno de Page que sea el único de la historia de la región que recorta, pierde y no garantiza el agua ni a los agricultores ni para el abastecimiento humano.



“El proyecto de la presa del Castillo de Montizón fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y contaba con una reserva de agua de 15 Hm3 para la comarca del Campo de Montiel en el Plan Hidrológico del Guadalquivir: 4 Hm3 para abastecimiento humano y 11 Hm3 para el regadío de 9.000 hectáreas, que deberían haber beneficiado a 1.200 agricultores del Campo de Montiel, pero Page lo ha dejado morir”, ha recordado la portavoz regional del PP en las Cortes.



Igualmente, ha añadido que la construcción de la citada presa contaba con una dotación de 20millones de euros y debería haberse construido entre los años 2017 y 2021. “Sin embargo, Page ha dejado pasar el tiempo para perder esta construcción de gran calado social y económico para el Campo de Montiel”, ha explicado.



Además, la también diputada regional del PP ha reprochado al presidente socialista que haya perdido otros 30 millones de euros que estaban aprobados, para la modernización de regadíos, que debían haberse ejecutado entre el 2022 al 2027, y otros 10 millones de euros para el alta de regadíos en el mismo periodo.



“Page y Pedro Sánchez han dejado pasar el tiempo y han perdido los 15 Hm3 de agua destinados a nuestros agricultores y para abastecimiento de los vecinos del Campo de Montiel. El Gobierno de Page debería haber tramitado la calificación de interés social y regional de este regadío y no lo ha hecho. Al igual que, también, debería haber solicitado al Ministerio de Transición Ecológica la liberación de 750.000 euros para la redacción del proyecto y tampoco lo ha hecho”, ha afirmado Lola Merino.



La portavoz del PP en las Cortes ha reiterado que si este proyecto, aprobado hace ocho años, se hubiera realizado, “habría sido un ejemplo de agricultura sostenible, ya que el riego iba destinado, esencialmente, al regadío social, para el olivar de bajo rendimiento, al que se podrían haber unido otros cultivos leñosos y, además, todos los bombeos estaban previstos con energías renovables”.



Por último, Merino ha recordado que los agricultores, y la sociedad, cumplieron su parte del proyecto, conformando las cinco comunidades de regantes, “pero el trabajo de los Gobiernos regional y nacional no se ha hecho. Y ayer, García-Page tuvo la cara dura de presentarse en Montiel para volver a engañar a los agricultores con el agua, demostrando una vez más que es un mentiroso compulsivo”.