Convocados por A.U.P.A, los autónomos se plantan en Madrid

COMUNICADO

miércoles 19 de abril de 2023

Miles de autónomos cierran el Paseo del Prado al grito de “STOP ATRACO A LOS AUTÓNOMOS”.



Este domingo pasado AUPA (Asociación de Autónomos Unidos Para Actuar) logró reunir a los autónomos bajo un mismo lema STOP ATRACO A LOS AUTÓNOMOS. Dejando claro que el colectivo empieza a estar al borde del colapso entre otras cosas, por las nuevas normativas aplicadas como la reforma de las cotizaciones o el nuevo sistema de pensiones.



Dentro de la protesta nos pudimos encontrar con personas de todo tipo de profesiones, edades y convicciones, y pudimos oír de sus propias bocas la presión a la que son sometidos día tras día.



"Yo soy técnica informática" nos comenta Elena, que estuvo ingresada durante un mes y por ello solo recibió 300€. "Si hubiera sido trabajador por cuenta ajena hubiera tenido acceso al 75% de mi sueldo por convenio. Actualmente, ¿Quién sobrevive con 300€ al mes?"



Otra mujer, que se presenta con la soga al cuello simbolizando el ahogo que sufren por parte de las administraciones públicas. "Cuando estuve escayolada por un esguince, no pude contratar a nadie para sustituirme, estuve trabajando con mi pierna inmovilizada porque estamos completamente desprotegidos y olvidados por el gobierno. Sólo nos quieren para recaudar."



Nos encontramos con Ángel, un hombre que roza los ochenta años." Yo tenía mi empresa de carpintería que fue exitosa durante 35 años. Con la crisis de 2012, las grandes empresas dejaron de pagarnos y ahora lo he perdido todo y solo espero que pueda acogerme a la ley de la segunda oportunidad porque puedo perder mi casa y todo por lo que he trabajado durante toda mi vida." Nos comenta que su hijo se estaba preparando para el relevo generacional y ha tenido que reinventarse para poder tener un trabajo." Mi hijo paga los gastos de mi casa porque el estado me ha embargado parte de mi pensión y no llego a final de mes con los 308€ que me dejan en la cuenta".



Detrás de una pancarta nos encontramos con María, de 37 años. Nos cuenta que ya no es autónoma "me quedé embarazada cuando estábamos preparando la apertura del nuevo local (una ampliación del anterior) y si no hubiera pasado a ser del régimen general, no hubiera tenido derecho a la baja por embarazo, hubiera tenido que coger la baja de maternidad de 16 semanas obligatoriamente. Durante esa baja de maternidad sólo habría recibido 300€ cada mes para mantener a mi hija y solo si hubiera contratado a alguien para sustituirme. "

Parece que la conciliación familiar sólo existe para unas pocas incluso en manos de un gobierno que se llama feminista.



Al oír la conversación, algunas participantes entran en el debate. No tienen derecho a reducción de jornada," pagamos lo mismo trabajando 14 horas, que trabajando 5", "si mi hijo o mi madre se ponen enfermos no tenemos derecho a días sin cotizar durante sus ingresos".



El 60% de las mujeres autónomas dejan de serlo al convertirse en madres porque "es inviable" la conciliación familiar. Sus opciones son; traspasar el negocio y después de la baja trabajar por cuenta ajena, cerrar durante la baja y arriesgarte a perder la clientela, contratar a alguien que las sustituya durante la baja, pero ésta opción cada vez se complica más con la continua subida de las cotizaciones.



Roberto nos cuenta que después de verse obligado a cerrar su negocio, se encuentra con que no tiene acceso a la subvención por desempleo porque los requisitos que piden son inasumibles "tuve que despedir a mis trabajadores al cerrar y dejé de pagar las costas de la seguridad social para poder pagar sus finiquitos. Después de años trabajando y pagando, no tengo derecho a nada"



Además de todas estas historias nos encontramos con un enfado general ante el nuevo sistema de cotización que, dicen, sigue beneficiando a los que más ganan y no les permiten calcular el coste de sus gastos de forma mensual.



Nos dicen que se sienten como los recaudadores del estado "nosotros tenemos que pagar el IVA, y si nos confundimos, nosotros somos los que pagamos las consecuencias"



Las trabas burocráticas, las normativas con fines recaudatorios, que no se proteja el SMI para los autónomos y un largo etcétera de constantes faltas de respeto hacia este colectivo les ha sacado a la calle, con distintas voces pero un mismo mensaje. Los autónomos no son trabajadores de segunda.



Muchas de las personas que se encuentra con los pitidos y gritos de la protesta en su paseo del domingo, no dudan en unirse a una manifestación que, a pesar del enfado del colectivo, ha servido para unir a todos aquellos que soportan los continuos ataques por parte de todos los gobiernos y donde no se ha visto participar a las grandes asociaciones de autónomos a pesar de que han sido invitadas.



Sin embargo, AUPA, ha conseguido el apoyo de otras asociaciones sin ánimo de lucro como la Plataforma del Transporte y piensan que ahora este movimiento sólo puede ir a más. Y solo agradecen el esfuerzo de todos aquellos que se han trasladado desde todos los puntos de España y la gran acogida de los madrileños y por supuesto a las fuerzas de orden público.