A.U.P.A organiza una Manifestación de Autónomos el 16 de abril en Madrid

COMUNICADO

lunes 13 de marzo de 2023

Sólo los dos primeros meses de este año, se han perdido en nuestro país 17.300 autónomos y 10.000 empresas. Estas preocupantes cifras van a empeorar por diferentes razones tales como la inflación que obliga a reducir el margen al mínimo, el precio de los combustibles y suministros energéticos, el estancamiento del gasto de los consumidores y sobre todo, por las asfixiantes medidas fiscales a las que se ve sometido este colectivo.



Los autónomos y las micropymes generan el 74% del empleo en España y, aun así, lejos de ser reconocidos, son constantemente sometidos a nuevas cargas fiscales y sociales que van a obligar al cierre a muchos de ellos y la pérdida de los empleos que generan.



Concierne su defensa a toda la sociedad, porque somos el colectivo de trabajadores más amplio y que más aportación hace al PIB y las arcas públicas, pero de manera especial, a todos los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y a sus familias y trabajadores.



Comercio, distribución y transporte, agentes, servicios, hostelería, agricultura, ganadería y pesca, transporte de viajeros, y un largo etc. que incluye a medios de comunicación, cultura y a sectores estratégicos de la economía nacional, a los que afecta de manera significativa. Somos todos, por tanto, los que debemos pasar a la acción.



A.U.P.A. asociación de carácter nacional y multisectorial, independiente de autónomos que no percibe, ni acepta ninguna subvención, porque sus principios son mantenerse del trabajo y cuotas de sus más de 1.800 asociados y cientos de miles de simpatizantes y colaboradores, es consciente de que la situación es ya insostenible para miles de trabajadores autónomos y esto afecta a todos los sectores y pide pasar a la acción, en defensa de los intereses generales.



No reivindicamos aumentos salariales, un mes de vacaciones, ni reducciones de nuestras largas jornadas de trabajo, somos trabajadores y pedimos que nos dejen trabajar, generar trabajo y bienestar, pagando los impuestos que justamente correspondan al nivel de ingresos, sin desincentivar la libre actividad económica.



El día 16 de Abril estamos llamados todos a manifestarnos en Madrid para hacernos oír como primer paso para lograr la igualdad total al resto de trabajadores.



La alternativa será cerrar nuestros negocios por una fiscalidad, burocracia y requisitos cada día más insostenibles. Exigimos acceso a la formación y digitalización, derecho a baja por enfermedad desde el primer día, derecho al desempleo porque cotizamos por ello y que la conciliación laboral sea también una realidad para nosotros. Pedimos dejar de trabajar en régimen de semiesclavitud y empezar a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador del régimen general.



Desde A.U.P.A. invitamos a los medios de comunicación, como parte y altavoz fundamental de la sociedad civil y sus derechos, a hacerse eco y a dar difusión y visibilidad a esta iniciativa y sus objetivos.