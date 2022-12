A.U.P.A. denuncia la discriminación y los perjuicios que el “Kit Digital” está ocasionando a muchos autónomos y la lluvia de millones a las asociaciones subvencionadas

.Retraso y dificultades para la obtención de la subvención. Como dato publicado a mediados de agosto de este año el primer tramo de ayudas (pymes entre 10 y 49 trabajadores) sólo había llegado al 31% de los solicitantes y el segundo tramo (empresas entre 3 y 10 empleados) prevista para el mes de julio se

.El riesgo económico y financiero para las empresas y pymes que lo soliciten: De momento y en cuanto a la gestión de la tesorería se refiere la pyme o el autónomo deben adelantar de su bolsillo la cantidad correspondiente al IVA del proyecto.

.Más burocracia y más carga de trabajo para pymes y autónomos. El sometimiento a más de seis órganos de control nacionales y comunitarios

.La dificultad y la complejidad a la hora de solicitar las subvenciones. En palabras de una empresa homologada como agente digitalizador: “El problema es que el kit digital no cubre todo lo que quieras. Hay unos pliegos de condiciones que salen en la convocatoria. Por ejemplo, no te vale para rehacer la web y hacerla más bonita -por cierto, hay muchas que necesitan mejoras sustanciales- ni tampoco te lo puedes gastar en que te gestionen las redes sociales".

.La discriminación y el perjuicio sufrido por muchos autónomos a la hora de postularse como agente digitalizadores en base a las condiciones tan exigentes y leoninas exigidas por el gobierno y que favorecen claramente a las grandes empresas en detrimento de los pequeños autónomos.

A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar) quiere denunciar públicamente la discriminación y los perjuicios que la puesta en marcha del plan de subvenciones denominado “Kit Digital” está representando para una parte importante de los pequeños autónomos españoles así como la lluvia de millones de € de dinero público entre las asociaciones de autónomos subvencionadas.Con fecha 30 de diciembre de 2.020 el BOE publicó las bases que regulan la concesión de ayudas a pymes y autónomos para la adopción de servicios digitales en el marco del programa ‘Kit Digital’.El objetivo de este plan era que pymes y autónomos pudieran adoptar soluciones de digitalización en diversos ámbitos, como la presencia en Internet, el comercio electrónico, la gestión de redes sociales, la digitalización de las relaciones con los clientes, el business intelligence y analítica, la implantación de la factura electrónica, los servicios y herramientas de oficina virtual, las comunicaciones seguras y la ciberseguridad.Las referidas soluciones y servicios de digitalización para pymes y autónomos deberían ser ofrecidas por entidades adheridas al programa ‘Kit Digital’, que se convertirán en ‘agentes digitalizadores’. Las compañías interesadas en ser identificados como ‘agente digitalizador’ podrán adherirse a través de la sede electrónica de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cumpliendo una serie de requisitos enumerados en la propia norma.Teóricamente y en función de su número de empleados, las empresas podrían acceder a un “bono digital” de entre 2.000 y 12.000 euros.Pues bien, a día de hoy esta es la situación:A.-Con respecto a las pymes y autónomos:retrasó sin aparente justificación hasta el mes de septiembre.Por esto fuera poco existe el riesgo de perder o tener que devolver la subvención: “El beneficiario deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionalesEl beneficiario deberá declarar al órgano concedente todas las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.”“En el supuesto de que el pago de la ayuda no pueda realizarse como consecuencia de incumplimiento por causa del beneficiario según lo indicado en el apartado anterior, deberá ser este el que asuma la obligación de pago al Agente Digitalizador Adherido de los costes incurridos, y quedará así reflejado en el Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización. (...)D) El beneficiario abonará al Agente Digitalizador Adherido los costes incurridos en caso de incumplimiento por causa del primero que motive pérdida total o parcial del derecho al cobro asociado.”“Los beneficiarios de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar el órgano concedente, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.”B.- Con respecto a los agentes digitalizadores:Las empresas homologadas como “agentes digitalizadores” que en muchos casos, como por ejemplo bancos o empresas de telefonía que ha visto una oportunidad de negocio pero que, al no tener una estructura para prestar estos servicios, ya que no están dentro de su misión principal, se están limitando a subcontratarlos con pymes y autónomos especializados actuando como meros intermediarios, encareciendo la prestación de los referidos servicios y empobreciendo a esas pymes y autónomos que verdaderamente los prestan.Estas son las duras condiciones para convertirse en un Agente Digitalizador y que, como se puede apreciar, discriminan claramente a las pymes y autónomos especializados en beneficio de las grandes corporaciones y los bancos.1. Disponer de una facturación acumulada de al menos 100.000 euros en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de adhesión, o de 50.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que se desarrollarán en cualquiera de las categorías de soluciones digitales. En el caso de las personas en situación de autoempleo sin trabajadores a su cargo, la facturación acumulada deberá de ser de al menos 70.000 euros en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud, o de 35.000 euros anuales en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben desarrollar.2. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.4. Poseer acreditación de tener domicilio fiscal y centro principal de prestación de actividades dentro de la Unión Europea.5. Disponer en el momento de la solicitud, de una página web dedicada al Programa Kit Digital en un nombre de dominio del Agente Digitalizador que contenga las diferentes soluciones que ofrece.A mayor abundamiento de todo lo anterior hoy publica Europa Press una noticia en la que informa que el Gobierno va a repartir nada más y nada menos que 3,5 millones de Euros entre tres asociaciones de autónomos, las de siempre, las subvencionadas: La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que recibirán 600.000 € de dinero público cada una de ellas. Preparando el terreno de cara a las próximas elecciones generales y comprando la “paz social” con los fondos públicos provenientes de la U.E.En definitiva y como colofón, no es oro todo lo que reluce en el plan del “Kit digital” y desde A.U.P.A. queremos dar voz a aquellos autónomos que se están viendo perjudicados por la improvisación y las condiciones exigidas por el gobierno para la implementación del mismo y aquellos que no se sienten representados por las asociaciones subvencionadas y que cada vez somos más.