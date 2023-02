A.U.P.A denuncia que la situación de los autónomos españoles de cualquier sector o actividad no para de deteriorarse : “STOP ATRACO A LOS AUTÓNOMOS”

COMUNICADO

jueves 23 de febrero de 2023 , 17:51h

En 2.023 hemos sufrido una subida de las cuotas que se añade a otras anteriores y que tendrá continuidad en años sucesivos, según anunció el propio ministro Escrivá, a partir de 2025 se producirá una nueva “renegociación” de las cuantías que tiene como objetivo otro insoportable incremento en las cuotas hasta 2.031 y, por si esto fuera poco, se añaden nuevos impuestos encubiertos como el denominado MIE (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que agrava aún más nuestra precaria situación.



Sólo en el mes de enero pasado han desaparecido 20.800 autónomos, una media de más de 670 autónomos por día, un verdadero drama humano que convierte al autónomo español en una especie en peligro de extinción pero que, en lugar de tener la ayuda y el apoyo de nuestros gobernantes, se ve permanentemente atacado, hostigado, expoliado y asfixiado por unos políticos que, en lugar de estar a su servicio están sólo a la tarea de velar por sus intereses personales y partidistas y mantenerse en el poder.



Nuestra vigente Constitución, en su artículo 31 establece que los impuestos no pueden tener un carácter confiscatorio y que el gasto público debe responder a criterios de economía y eficiencia, pues bien, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cuyo objetivo es velar y controlar la sostenibilidad de las finanzas públicas ha cifrado en 60.000 millones de € el gasto improductivo del Estado español o, dicho de otra manera, nuestros gobernantes derrochan más del 13% del presupuesto de la nación. Es decir, no hay que recaudar más, lo que sí hay es que gestionar mejor.



Continuando con los datos y según un estudio de la prestigiosa fundación CIVISMO, en el año 2012 los españoles, de media, trabajábamos 124 días al año para pagar los impuestos directos e indirectos del Estado (unos 3 meses aprox.) y el resto de días trabajábamos para nosotros. Actualmente y de manera progresiva, con los sucesivos gobiernos de Rajoy y Sánchez, esa cifra ha ido aumentando hasta situarse en el doble, 240 días al año, aproximadamente 8 meses trabajados sólo para pagar impuestos, y esto en términos medios que si nos ceñimos a la situación de un autónomo el dato sería aún peor.



A todo lo anterior se une la indefensión y desamparo en la que se haya nuestro colectivo, supuestamente representado por algunas asociaciones subvencionadas y paniaguadas, muy próximas siempre al poder, que dicen defender nuestros intereses cuando en realidad sólo defienden su chiringuito y su negocio. Buena prueba de ello es su docilidad y complicidad ante las últimas reformas perpetradas en contra de los intereses de los autónomos.



En vista de lo anterior no nos queda más remedio que salir a la calle, con una sola voz, con el único objetivo de detener esta sangría y frenar este atraco fiscal y esta sucesión de cada vez más obligaciones, muchas veces absurdas, que los autónomos debemos cumplir y que hacen inviables nuestros negocios.



Por todo ello desde A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar), asociación de autónomos libre de subvenciones, apartidista e independiente, convocamos y animamos a todos los autónomos de este país, sea cual sea su sector o ámbito laboral, y a todos nuestros conciudadanos que consideren que estamos luchando por una causa justa, a suscribir, apoyar y difundir este manifiesto y a unirse y participar en la manifestación que estamos organizando para el domingo 16 de abril en Madrid bajo el lema

“STOP ATRACO a los AUTÓNOMOS”



No somos los autónomos los que debemos temer a nuestros gobernantes, son nuestros gobernantes los que nos deben temer a los autónomos.



Ya lo sabéis autónomos, pymes y micropymes de este país, nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego. Somos más de tres millones de autónomos en España y constituimos la base de nuestro tejido económico e industrial, por separado no tenemos fuerza pero juntos somos imparables.



Nos vemos en Madrid el DOMINGO 16 DE ABRIL para luchar, juntos, por una buena causa.