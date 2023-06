A.U.P.A. reclama que se tenga en cuenta a la asociación que representa a los autónomos de a pie de calle para un nuevo Proyecto de Ley con un sistema de cotización más justo

viernes 02 de junio de 2023 , 11:12h

La sorpresiva disolución del Parlamento y convocatoria urgente de elecciones generales por parte del presidente Sánchez tiene, entre sus muchos efectos, la cualidad de hacer decaer todos los proyectos de Ley que se encontraban en tramitación actualmente, entre ellos el que establecía un nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos que, básicamente, establecía unos incrementos progresivos muy notables en las cuotas que actualmente pagamos los autónomos como consecuencia de haber cometido el horrendo crimen de querer ganarnos la vida, libremente, con nuestro trabajo.



Estos incrementos, en muchos casos, llegaban incluso a duplicar la cuota de autónomo para aquellos que ingresaran la astronómica cifra de unos 1.200 o 1.300 €/mensuales, lo que se dice unos potentados (entiéndase la ironía), y terminaba de dar la puntilla a miles de autónomos cuyo rendimiento neto, que tampoco estaba nada claro cómo se iba a calcular, ni siquiera alcanza, o lo hace a duras penas, el salario mínimo interprofesional (SMI).



Por tanto, y como no hay mal que por bien no venga, desde A.U.P.A. , la asociación de autónomos libre, apartidista, transversal e independiente, pensamos que se abre una oportunidad de oro para, con independencia de quién gane las elecciones, el nuevo gobierno se siente con los representantes verdaderos de los trabajadores autónomos de este país y escuche sus reivindicaciones de manera que se consensué y redacte un nuevo proyecto de Ley que contemple un sistema de cotizaciones mucho más justo que no penalice a los autónomos, que les proteja y les permita salir adelante y que garantice que aquellos cuyo rendimiento neto no alcance el S.M.I. queden exentos de pagar cuota así como garantice unas pensiones dignas una vez llegada la edad de jubilación.



Dice Javier coordinador de AUPA, esta oportunidad de hacer las cosas bien y con justicia no se puede ni se debe dejar pasar y por ello desde A.U.P.A. nos ponemos a disposición de todos los grupos políticos que concurran en las elecciones para exponer nuestras reivindicaciones y las incluyan en sus programas y por supuesto que decir tiene, que estaríamos encantados de sentarnos con el nuevo gobierno resultante de las urnas en el mes de julio y del resto de asociaciones de autónomos para trabajar en un nuevo proyecto de Ley mucho más justo, equitativo y sostenible para los autónomos de este país que somos la base del tejido empresarial. Garantizar el futuro de los autónomos es garantizar el futuro de España.



AUPA (Asociación de Autónomos Unidos Para Actuar)