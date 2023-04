Tecnotramit advierte sobre la “dimensión insostenible” que ha adquirido la ocupación en España por la “falta de contundencia” de la policía, fiscales y los jueces

martes 18 de abril de 2023 , 12:47h

Lade inmuebles es un problema que preocupa cada vez más a los propietarios españoles, y no es de extrañar pues, tal y como señalan desde Tecnotramit ha crecido en los últimos años ante“El poder judicial, fiscalía y policía deben tomar consciencia de que la ocupación se ha enquistado en nuestra sociedad y”, explica elen relación a los mecanismos de extorsión que se llevan a cabo en la actualidad contra los propietarios.Para el experto, la clave para acabar con este problema, desde el punto de vista jurídico, es atacar al aliciente que supone el cobro por abandonar la propiedad. En este sentido, Viladecans pide el desarrollo de unidades especializadas de la policía para averiguar los entramados detrás de casos concretos: “; hay que atacar a la red de distribución y suministro; y lo mismo sucede con la ocupación”.Para poder darle la vuelta a esta situación, el director de Asesoría Jurídica en Tecnotramit, al considerar que el problema no son los instrumentos legales, sino “la falta de voluntad y contundencia” de la policía, fiscalía y los jueces, que han ignorado el problema hasta que la ocupación se ha transformado enAsí,de lo que han hecho hasta ahora, dado que no han adoptado todas las medidas que están en sus manos para que un delito deje de cometerse. A su vez, recuerda que, más allá del allanamiento de morada, se producen con frecuencia casos de hurto de muebles, daños, amenazas y coacciones y posible pertenencia a una organización que se dedica a estos hechos.”, recuerda Viladecans, y añade “cada vez que se paga a un ocupa se le están dando razones para que lo vuelva a hacer y fomentado que la víctima se tome la justicia por su mano”.