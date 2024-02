Núñez califica de “ocurrencia” y “falta de respeto” que la solución que Page ofrezca a la falta de rentabilidad del sector primario sea prestamos para que se endeuden

Recuerda que los agricultores y ganaderos reclaman que se aparten los elementos ecologistas de la PAC; un fondo de compensación económica y que se les garantice el agua

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 17 de febrero de 2024 , 19:35h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de “ocurrencia” y “falta de respeto” que la única solución que Page ofrece para paliar la falta de rentabilidad del sector primario sea préstamos para que se endeuden.



De esta forma lo ha expresado Núñez, durante su visita a una explotación ganadera de la localidad ciudadrealeña de Agudo, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Maribel Mansilla, además de por el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.



Allí, el líder de los populares en la región ha recordado que los agricultores y ganaderos necesitan varias cuestiones: que se garantice el agua; una PAC sin carga ecologista, apartando el Pacto Verde; y un fondo de compensación económica para paliar los elevados costes de producción que se disparan con los precios de los combustibles, el pienso, las semillas o la energía. Todo ello son motivos por los que el sector primario se está volviendo inviable en Castilla-La Mancha.



Paco Núñez ha lamentado que, lejos de defender los puntos que los agricultores reclaman, a Page se le ha ocurrido decirles “que se endeuden”, esa es la solución que da al sector. Además, ha añadido que los agricultores, hoy en día, no necesitan endeudarse porque si la situación no mejora no van a poder pagar esos préstamos que Page les ofrece como única solución al momento que atraviesan.



Es por eso que ha recordado que el pasado martes viajó a Bruselas, precisamente para defender en el seno de la Unión Europea que se rechace esa PAC ecologista y socialista que redactó Planas y que Page defiende; que se ponga en marcha un fondo de compensación para hacer viables las explotaciones agrícolas y ganaderas y una defensa férrea del agua.



Por último, Núñez ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Agudo, localidad eminentemente ganadera, como a la Diputación de Ciudad Real, su implicación en la defensa del sector primario y de quienes levantan la economía local de nuestros pueblos, ya que ellos esperan nuestro apoyo y no que les invitemos a que se endeuden.