A.U.P.A comunica el recorrido de la Manifestación de autónomos del este domingo16 de abril en Madrid

COMUNICADO

miércoles 12 de abril de 2023 , 10:58h

El domingo 16 de Abril los autónomos, pymes y micropymes de este país, de todos los sectores, convocados por A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar) saldremos a la calle bajo el lema “Stop Atraco a los Autónomos” para gritar alto y claro que basta ya de machacar a los autónomos con nuevos impuestos y exigencias que hacen cada vez más difícil, cuando no imposible, la viabilidad de nuestros negocios y nuestra supervivencia.



Recorrido que comenzara a las 12:00h:



1.- La manifestación se iniciará en el Paseo del Prado, ocupando únicamente los carriles del sentido de marcha de vehículos Plaza del Emperador Carlos V-Plaza de Cánovas del Castillo (plaza de Neptuno), dejando libres los del sentido contrario. La cabecera se adelantará, si por el número de asistentes fuera necesario, de forma que no se invada en ningún caso la Glorieta del Emperador Carlos V.



2.- Una vez comience la marcha, la misma discurrirá por los citados carriles del Paseo del Prado hasta llegar a la Plaza de Cánovas del Castillo (plaza de Neptuno) y, sin rodear la fuente, se procederá a regresar por los carriles del Paseo del Prado del sentido Norte-Sur hasta llegar a las proximidades de la Plaza del Emperador Carlos V, donde sin invadir dicha plaza, terminará la manifestación.



Esperamos que se nos unan muchas asociaciones profesionales sectoriales y contar con el apoyo y solidaridad de nuestros conciudadanos ya que se trata de un movimiento totalmente apartidista. Estamos luchando por nuestra dignidad, por nuestra supervivencia y la de nuestras familias.



Es el momento de dejar las quejas y los lamentos de las redes sociales a un lado y salir a la calle, todos juntos, a reivindicar justicia para nuestro colectivo que engloba a más de 3 millones de españoles y sus familias.



No lo olvides, el domingo 16 de abril, a los autónomos de este país, nos van a oír.



“STOP ATRACO a los AUTÓNOMOS”