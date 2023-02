Cambio de fecha de la gran Manifestación de los autónomos, será el 16 de abril en Madrid

lunes 13 de febrero de 2023 , 12:55h

Cambiamos la fecha de nuestra manifestación en Madrid que estaba prevista para el 23 de abril por motivos de coincidencia con otros eventos, no otorgan permisos y la pasamos al domingo 16 DE ABRIL.



“STOP ATRACO a los AUTÓNOMOS”



No lo olvides, el domingo 16 de Abril los autónomos, pymes y micropymes de este país, de todos los sectores, convocados por A.U.P.A. (Autónomos Unidos Para Actuar) saldremos a la calle bajo el lema “Stop Atraco a los Autónomos” para gritar alto y claro que basta ya de machacar a los autónomos con nuevos impuestos y exigencias que hacen cada vez más difícil, cuando no imposible, la viabilidad de nuestros negocios y nuestra supervivencia.



Esperamos que se nos unan muchas asociaciones profesionales sectoriales y contar con el apoyo y solidaridad de nuestros conciudadanos ya que se trata de un movimiento totalmente apartidista. Estamos luchando por nuestra dignidad, por nuestra supervivencia y la de nuestras familias.



Es el momento de dejar las quejas y los lamentos de las redes sociales a un lado y salir a la calle, todos juntos, a reivindicar justicia para nuestro colectivo que engloba a más de 3 millones de españoles y sus familias.



Parafraseando a Alan Moore: los autónomos no deberíamos temer a nuestros gobernantes, son nuestros gobernantes los que deberían temer a los autónomos”



No lo olvides, el domingo 16 de abril, a los autónomos de este país, nos van a oír.