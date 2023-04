La temperatura mínima será este miércoles en Atienza de 6°C y la máxima podría alcanzar los 17°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 28 km/h y de dirección oeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Notable descenso de las temperaturas este miércoles en Guadalajara con 9ºC de mínima y 22ºC de máxima

La temperatura mínima será este miércoles en Guadalajara de 9°C y la máxima podría llegar a los 22ºC.El cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección noroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 12 de abril de 2023 , 07:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos despejados de madrugada que aumentan a nubosos por la mañana desde el noroeste y disminuyen al final a poco nubosos salvo en el sureste.



Habrá probabilidad de alguna precipitación débil en las cotas altas de las sierras del noreste. Cota de nieve en torno a 1.800-2.000 metros durante la primera mitad del día bajando a 1.200-1.400 metros al final.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el sureste, localmente notable, en descenso en zonas de montaña y con cambios ligeros en el resto y las temperaturas máximas en descenso generalizado, notable en el oeste del Sistema Central de Guadalajara.



Los vientos soplarán de componente oeste, flojos al principio aumentando por el día, con rachas muy fuertes en zonas de La Mancha y cotas altas de las Sierras de Alcaraz y Segura, amainando al final del día.



Los termómetros oscilarán entre 12 y 26ºC en Albacete, entre 11 y 24ºC en Ciudad Real, 8 y 22ºC en Cuenca, entre 9 y 22ºC en Guadalajara y entre 11 y 23ºC en Toledo.



Cambio RADICAL del tiempo este miércoles en toda España con lluvias y 10ºC de BAJADA de temperaturas.-



España está viviendo un verano adelantado desde marzo con temperaturas que en algunas zonas son hasta 15 grados más altas de lo habitual para estas fechas. ¿Cuándo volverá la lluvia? La Aemet ya tiene respuesta: este miércoles, con la llegada de un frente asociado a una profunda borrasca, se producirá un cambio radical de tiempo. Los termómetros se desplomarán más de 10 grados y el viento pondrá en riesgo a muchas comunidades.



El miércoles llegará un cambio de tiempo porque un frente atlántico barrerá la Península de oeste a este, adelanta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.



Así, señala que aumentará la nubosidad y se registrarán precipitaciones en el tercio norte y no se descartan en otros puntos de la mitad norte, aunque las lluvias tan sólo serán significativas en Galicia comunidades cantábricas, norte de Navarra y Pirineos. "El resto serán cuatro gotas", comenta Del Campo, que añade que habrá cierta inestabilidad en Canarias, donde no se descarta alguna tormenta.



Las temperaturas bajarán de forma clara ese día en la mayor parte de la Península y en el noroeste esa caída será de hasta 8 a 10 grados respecto al día anterior, por lo que ciudades como Burgos, León u Oviedo no pasarán de 15 ºC y la cota de nieve en el tercio norte bajará hasta los 1.000 metros.



"No obstante, tampoco podemos hablar de frío, sino de unas temperaturas normales para la época del año o algo más frescas de lo normal en el noroeste", explica Del Campo, que añade que en el resto de la Península y Baleares aún seguirán altas para la época.



El jueves amanecerá con tiempo frío en la mitad norte, incluso con heladas en zonas de montaña, en la meseta norte y en páramos del centro. Ciudades como Burgos, Soria, Palencia o Teruel podrían amanecer bajo cero y ese día el descenso térmico se notarán sobre todo en el este de la Península y en Baleares, donde caerán de 8 a 10 ºC con respecto al día anterior.



Ese día, el frente terminará de atravesar el territorio y a su paso podría dejar algún chubasco aislado en Cataluña y Baleares.



Alerta naranja por el fuerte viento y el oleaje



El miércoles, la Aemet activará la alerta por viento en Aragón y Cataluña, donde las rachas superarán los 70 km/hora, lo cual hará a su vez que se dispare el riesgo de incendio a nivel extremo. Asimismo, todo el litoral cantábrico estará en aviso amarillo por temporal marítimo, así como la costa de Almería y Granada y, de nivel naranja por riesgo importante, la zona del Ampurdán.



El jueves, algunas zonas del Mediterráneo seguirán en alerta por el fuerte oleaje, y Girona, Tarragona y Castellón lo estarán por fuertes rachas de viento.



El tiempo volverá a ser veraniego el fin de semana

A partir del viernes y el fin de semana, ya en el ecuador del mes de abril, se espera que vuelva el anticiclón que "garantiza tiempo estable y ausencia de precipitaciones" en buena parte del país, aunque el viernes en Galicia y en otros puntos del extremo norte un frente podría dejar lluvias débiles.



Las temperaturas el viernes remontarán y serán claramente superiores para la época, con más de 30 o 32 ºC en el valle del Guadalquivir. El resto del fin de semana podrán seguir subiendo.



En Canarias también subirán las temperaturas y seguirán los vientos alisios con rachas fuertes.