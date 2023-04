La temperatura mínima este Sábado Santo en Atienza será de 5°C y la máxima podría alcanzar los 23°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección noroeste

Ampliar La Virgen de los los Dolores este Viernes Santo en Guadalajara. Foto : EDUARDO BONILLA

Siguen subiendo las temperaturas este Sábado Santo en Guadalajara donde brillará el sol y el mercurio llegará a los ¡26ºC!

La temperatura mínima será este Sábado Santo en Guadalajara de 7°C y la máxima podría llegar a los 26ºC. El cielo estará despejado con alguna nube alta, el viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 08 de abril de 2023 , 07:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ampliar El Santo Sepulcro este Viernes Santo en Guadalajara. Foto : EDUARDO BONILLA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes de evolución en los sistemas Central e Ibérico.



Las temperaturas irán en aumento y los vientos soplarán flojos variables, con algún intervalo más intenso en el extremo oriental durante la tarde.



Las termómetros oscilarán entre 4 y 27ºC en Albacete, entre 7 y 28ºC en Ciudad Real, 6 y 26ºC en Cuenca, entre 7 y 26ºC en Guadalajara y entre 11 y 28ºC en Toledo.



Los cielos soleados y el aumento de temperaturas, con hasta 30 grados, marcarán este Sábado Santo.-



Los cielos soleados marcarán este sábado, 8 de abril, en el que también subirán las temperaturas en gran parte de la Península, especialmente en el tercio sur peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, las temperaturas, mínimas y máximas, ascenderán en la Península, salvo en el extremo noreste peninsular, donde bajarán las diurnas, con los mayores ascensos en el tercio sur peninsular, pudiendo alcanzarse los 30ºC en puntos del valle del Guadalquivir.



Estas temperaturas serán claramente superiores a las normales de esta época del año y sólo en el litoral mediterráneo los valores de temperatura máxima serán similares a los normales. Además, las heladas serán débiles y quedarán restringidas a los Pirineos y el Sistema Ibérico.



Este sábado también se espera que los cielos permanezcan poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, con intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular, al tiempo que se prevén intervalos de nubes bajas matinales en los litorales de Cataluña y de Valencia, área del Estrecho y Melilla.



También se pronostica algo de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo catalán y sur del sistema Ibérico, donde cabe la posibilidad de algún chubasco débil y aislado por la tarde. En Canarias, intervalos nubosos, con probabilidad de algún chubasco débil en las islas de mayor relieve.



Asimismo, no se descarta que llegue algo de calima a las islas orientales del archipiélago canario y es probable que se formen brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico oriental, áreas del Pirineo y en litorales de la comunidad valenciana y de Cataluña, así como en Melilla.



Además, este sábado se espera viento del este en el litoral Cantábrico y en el litoral andaluz, con intervalos de Levante fuerte en el Estrecho de madrugada, mientras predominará el viento variable, flojo en general, en el resto. Así, la única alerta de la jornada será amarilla por fenómenos costeros en Cádiz.



DOMINGO Y LUNES

Ya el domingo, es muy probable que continúe el tiempo estable, con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular y nubosidad de evolución en áreas de montaña, no descartándose precipitaciones débiles en el tercio oriental peninsular, según ha precisado este viernes la AEMET en su predicción especial para Semana Santa.



Este domingo, las temperaturas diurnas ascenderán en buena parte de la Península, salvo en el oeste de Galicia donde el viento del oeste provocará un ligero descenso. También, es probable que desciendan en el sureste peninsular, mientras el viento permanecerá del este en el área del Estrecho y Alborán, y flojo variable en el resto.



Asimismo, en Canarias se espera un aumento de la inestabilidad con precipitaciones que afectarán a las islas montañosas, en mayor medida a las más occidentales. También se prevé una tendencia a los ascensos en las temperaturas y que arrecie el viento del nordeste en el Archipiélago.



Para el próximo lunes, 10 de abril, la AEMET avisa de que hay algo más de incertidumbre, si bien la jornada sería bastante similar al domingo, con unas temperaturas incluso aún más altas en la mitad sureste peninsular y en Baleares.



No obstante, es probable que la principal diferencia esté en Galicia y área Cantábrica, donde un frente frío poco activo podrá dejar lluvias débiles y, sobre todo, un marcado descenso de las temperaturas diurnas.



En Canarias se mantendrá la inestabilidad en las islas occidentales la primera mitad del día y probablemente habrá un aumento más claro de las temperaturas, en especial de las máximas. Esto está asociado a la probable entrada, en niveles bajos, de una masa de aire cálido procedente de África, que vendría acompañada de calima.