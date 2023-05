La temperatura mínima será este martes en Atienza de 11°C y la máxima podría alcanzar los 22°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección noroeste

Más nubes que sol este martes en Guadalajara donde no se descartan algunas lluvias dispersas a lo largo del día

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 15°C y la máxima de 29ºC. El cielo estará parcialmente nuboso con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección noroeste

martes 09 de mayo de 2023 , 07:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielos con intervalos de nubes altas, que serán más abundantes de madrugada, y que durante las horas centrales del día mostrarán también intervalos de nubes de evolución en puntos de toda la Comunidad, pero sobre todo en los sistemas Central e Ibérico, donde no se descarta que se produzca algún chubasco tormentoso aislado por la tarde.



Las temperaturas mínimas en general irán en ascenso, que será algo más suave en extremo occidental, en La Mancha oriental y en el sureste de Albacete y las temperaturas máximas estarán en descenso en el Sistema Central, en ascenso en el cuadrante sureste y con pocos cambios en el resto de la Comunidad.



Los vientos soplarán flojos variables que a partir del mediodía ganarán en intensidad, se harán del oeste e irán girando a noreste a lo largo de la jornada amainando al final.



Los termómetros oscilarán entre los 12 y 32ºC grados en Albacete, entre 17 y 33ºC en Ciudad Real, entre 12 y 30ºC en Cuenca, entre 15 y 29ºC en Guadalajara y entre 18 y 32ºC en Toledo.



Giro meteorológico radical en España: del calor a las tormentas y la nieve.-



El tiempo cambiará a partir del miércoles con lluvias abundantes y nevadas en el extremos norte.



En las últimas horas se han producido tormentas intensas en zonas de la mitad este, sobre todo en Cataluña. Aunque no paliará la preocupante sequía que sufre el país, sí la aliviará de forma local. La situación dinámica con la que ha empezado mayo se mantendrá un tiempo.



En este arranque de semana, el calor inusual traerá temperaturas propias del verano en varias áreas, pero a partir del miércoles el tiempo podría cambiar completamente, con lluvias y tormentas intensas, un desplome de los valores térmicos e incluso nieve en cotas no muy altas, según afirma Samuel Biener, experto de Meteored (tiempo.com).



Durante la jornada de hoy, lunes, se impondrán las altas presiones desde el Atlántico. Podrían generarse lluvias localmente fuertes en Baleares, y dispersas en el extremo septentrional. Las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la Península con valores superiores a los 35 ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que en las vegas del Guadiana se acercarán.



En buena parte del país las temperaturas durante el día de hoy serán anómalas para las fechas, de 5 a 10 ºC por encima de la media, más en puntos de Andalucía. En Canarias el viento soplará con rachas de más de 80-90 km/h en puntos expuestos a los norestes. La situación marítima estará alterada en el archipiélago.



El martes, las temperaturas tocarán techo en el sur y este del país, con valores muy inusuales para la primera mitad de mayo. El modelo de referencia de Meteored, prevé máximas de 38 ºC en ciudades como Sevilla o Córdoba. En gran parte del sur estarán entre los 30- 35 ºC.



Por el contrario, en el noroeste habrá una bajada de temperaturas notable en ciertas áreas. Un frente atlántico se desplazará de oeste a este por el extremo norte causando precipitaciones que podrían puntualmente ser fuertes y de carácter tormentoso. En Canarias continuará el viento y la mala situación marítima.



Cambios a partir del miércoles



Durante la jornada del miércoles se esperan lluvias dispersas en el norte, con posibilidad de que sean fuertes en Cataluña. Las temperaturas bajarán de forma generalizada en la Península y Baleares, de forma más notable en puntos del Mediterráneo. Todavía en zonas de Andalucía se llegarán a los 35 ºC. En Canarias habrá alisios fuertes.



Tormentas, bajada de temperaturas y nieve



Entre el miércoles y el jueves las altas presiones ascenderán de sur a norte, por lo que el viento irá rolando a norte-noreste. Las temperaturas volverán a bajar el jueves, con lluvias persistentes en el extremo norte y una cota de nieve que caerá hasta los 1500 metros. Se producirán fuertes tormentas en Cataluña, que afectarán a otros puntos de la mitad este durante la tarde.



Durante el viernes, un potente embolsamiento de aire frío se descolgará desde el norte y el panorama se podría complicar en varios puntos. Las tormentas podrían ser intensas en la vertiente mediterránea y Baleares. También habrá chaparrones en gran parte del norte, siendo menos probables cuanto más al oeste y al sur.



Las temperaturas continuarán en descenso, especialmente en el interior. En gran parte de España se registrarán valores térmicos por debajo del promedio climático, con una cota de nieve entre los 1500-1700 metros en el centro y norte. Podría acumularse más de medio metro de nieve en áreas del Pirineo y también nevará en la Cordillera, Cantábrica, Sistema Central, Sierra Nevada y Sistema Ibérico.



Tiempo variable durante el fin de semana



Existe incertidumbre sobre el tiempo durante el fin de semana, pero el embolsamiento de aire frío en altura se adentrará en el Mediterráneo, manteniéndose el flujo del norte. El sábado aún tendremos tormentas en el este, Baleares y centro, mientras que en la vertiente cantábrica y el Pirineo seguirán las precipitaciones. Tras esto, la dorsal entrará de nuevo por el Atlántico y las temperaturas ascenderán.