Lola Merino pide a García-Page que vaya preparando su dimisión “porque su ley de ‘exprópiese’ es una realidad aprobada por él”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de abril de 2023 , 21:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha pedido a Emiliano García-Page que vaya preparando su dimisión como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha “porque su ley de ‘exprópiese’ es una realidad aprobada por él y su Gobierno socialista”.



Merino se ha referido así a las declaraciones efectuadas esta tarde por Page, en las que ha asegurado que dimitiría si se atreviera a expropiar una tierra en Castilla-La Mancha, y ha añadido que, con sus palabras, “Page ya no engaña a nadie; es el típico ‘quedabien’ capaz de decir y desdecir todo lo que defendió y aprobó por puro interés electoral, pero ya no cuela. Lo que Page debe hacer urgentemente es derogar inmediatamente su Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra”, ha añadido.



Sobre esta cuestión, Merino ha recordado que el artículo 29 de la citada ley recoge muy claramente que, si la finca o parcela no cumple su función social, es decir, si no es cultivada, podrá expropiarse, o bien la propiedad o el usufructo. Incluso, el texto normativo recalca que se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.



“Ya nadie cree las falsedades y las contradicciones de Page. Todo es cálculo electoral. La razón de sus declaraciones no es el daño que causa a los agricultores propietarios de sus tierras, sino los votos. Su intención es siempre la misma, tirar la piedra sin preocuparse del daño causado a los agricultores, ni de las artes bolivarianas empleadas, atentando contra el derecho Constitucional de la propiedad privada”, ha añadido la también diputada del PP en las Cortes regionales que se ha preguntado quién es Page para quitarle la propiedad los agricultores de la región, o para decidir si cumple o no una función social.



Por último, Lola Merino ha añadido que Page “es un expropiador que miente tanto como su jefe, Pedro Sánchez”. Y ha recordado que Page prometió dimitir si Pedro Sánchez ganaba las Primarias frente a su candidata favorita, Susana Díaz, y no dimitió. “Page es el mismo que prometió que no gobernaría con Podemos y no solo gobernó, sino que le dio una vicepresidencia del Gobierno y creó una Consejería específica para ellos, además de otros altos cargos”, ha concluido.