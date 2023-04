Patricio denuncia que Page “ha vuelto a engañar” a los guadalajareños con las obras de ampliación del hospital

Reprocha a los socialistas de Guadalajara, Alberto Rojo y Pablo Bellido, que “estén callados ante semejante tomadura de pelo”.

lunes 10 de abril de 2023 , 20:26h

La portavoz del Comité Electoral de Campaña del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha denunciado que el Gobierno socialista de Emiliano García Page “ha vuelto a engañar” a los vecinos de la provincia de Guadalajara con las obras de ampliación del Hospital.



Así se ha pronunciado Patricio después de conocer la publicación de un medio de comunicación, de carácter sanitario y nacional, en la que muestra una memoria justificativa del Sescam en la que reconoce “la necesidad e insuficiencia de medios y del procedimiento para la contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de instalación de un aparato elevador para mejorar la conexión entre las urgencias y el bloque quirúrgico y la UCI del Hospital General Universitario de Guadalajara”.



En esta memoria justificativa, el Sescam reconoce que necesita invertir 207.000 euros “para solventar una nueva chapuza del Gobierno socialista de Page en las interminables obras de ampliación del Hospital que son tan necesarias en Guadalajara”. Un error que reconoce que las camillas no entran en los ascensores del nuevo hospital y es necesario construir un nuevo ascensor que no habían incluido en el proyecto para poder conectar las urgencias con la UCI y el bloque quirúrgico”.



La portavoz del Comité de Campaña ha reprochado a los socialistas de Guadalajara, Alberto Rojo y Pablo Bellido, que “estén callados ante semejante tomadura de pelo”. Esto nos demuestra “que no velan, ni trabajan por defender a los vecinos de Guadalajara, sino todo lo contario, siempre anteponen sus intereses partidistas”.



Patricio ha comparado esta “nueva chapuza” de los socialistas con la del Gobierno de Sánchez que encargó unos trenes para Cantabria que no entran por los túneles. En esta misma línea, ha criticado que los socialistas lleven ocho años anunciando y prometiendo repetidamente la puesta en marcha de la ampliación del Hospital. Incluso ha recordado “que con absoluto cinismo y descaro”, el PSOE “preparó un inauguración por todo lo alto el pasado mes de septiembre con la presencia de los Reyes de España”.



A su juicio, “es absolutamente indignante que los socialistas jueguen con la salud de los guadalajareños” y que “intenten tapar y silenciar este error garrafal a la ciudadanía por meros intereses electorales”. Por ello, ha exigido a los dirigentes socialistas de Guadalajara, Bellido y Rojo, que reclamen de manera inmediata explicaciones a Page y que “defiendan, de una vez por todas, a los guadalajareños”.



Finalmente ha recordado que ya son catorce años los que llevamos esperando las nuevas instalaciones. Este proyecto comenzó con el socialista José María Barreda que dejó once mensualidades sin pagar a la empresa ejecutora que la llevó a la quiebra. Pese a esta situación, durante los cuatro años del Gobierno del Partido Popular, los socialistas “se llenaban la boca” exigiendo la puesta en marcha de estas instalaciones, y ahora después de ocho años de Gobierno de Page “han sido incapaces” de poner en marcha este proyecto, cuando los socialistas lo exigían en tan solo un año. Queda patente que “Page ha estado tomando el pelo todos estos años a los vecinos de la provincia de Guadalajara, con el beneplácito de Bellido y Rojo, que en ningún momento han sido capaces de proteger a los guadalajareños”, ha zanjado.