Crónica de Abelardo Mazo sobre la Semana Santa de Brihuega

lunes 10 de abril de 2023

Con buen tiempo se ha desarrollado la Semana Santa briocense, ello hizo que hasta Brihuega se desplazara mucha gente, bares y restaurantes se en contraban a tope, en las calles era un trajín de gentes, es más en los restaurantes había que hacer cola para poder comer, por cierto dos restaurantes briocenses han sido recomendados por la guia Repsol, como han sido El Princesa Elima en Brihuega y A la Finca en Villaviciosa de Tajuña, y centrándonos en la Semana Santa, el Viernes de Dolores hubo un solemne Vía Crucis desde la Iglesia d San Felipe hasta la Capilla dela Vera Cruz con la Virgen de los Dolores colocando los Pasos de Semana Santa en lugares estratégicos de la procesión, además de los que vinieron de los pueblos que han sido invitados al efecto como: Villaviciosa, Hontanares, que acudió con el Cristo de las Injurias y El Hecce Homo, Fuentes de la Alcarria, llego con la Virgen de la Soledad y Jesús cae con la Cruz acuestas y Valdegrudas trajo a Jesús cargado con la Cruz y Archilla con el Cristo, Via Crucis que se reza por segundo año consecutivo tuvo una gran acogida entre los vecinos briocenses.



El Domingo de Ramos a las 12 hubo la bendición de Palmas y Ramos en la Pl. de San Felipe y a continuación hubo una procesión hasta el Prado de Santa María y seguidamente se celebró la Santa Misa en la parroquia de Santa María de la Peña, ya por la tarde en San Felipe de además de la Bendición de Ramos se celebró la Eucaristía.



También en San Felipe el Miércoles Santo se celebró un acto Penitencial, ya el Jueves Santo en Santa María tuvo lugar la Misa de la Cena del Señor, y lavatorio de pies, ya en la noche asistimos a la Procesión del Silencio rezándose un Solemne Vía Crucis, a esta procesión años a solo asistían hombres, porque la imagen de Jesús atado a la Columna fue regalada por ellos. Al término de este hubo una Hora Santa ante el Santísimo. Otro año más que se ha notado la ausencia de nuestras monjitas, esto es que el convento esta cerrado.



El Viernes Santo celebramos la Procesión de Pasos con la Oración en el Huerto, Jesús atado a la Columna, Jesús de Medinaceli, Jesús con la Cruz Acuestas, la Crucifixión y La Virgen de los Dolores. Este mismo viernes en la Parroquia se oficiaron los Santos Oficios de la Pasión del Señor y la adoración de la Cruz. Una vez caída la tarde celebramos la procesión de Soledad y Santo Entierro con la Cruz desnuda, la Imagen de la Piedad, (imagen regalada por las mujeres) el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad, al término de esta el Sr. Cura Párroco pronuncio el tradicional Sermón de Soledad. El sábado solo hubo la Vigilia Pascual en la Parroquia.



El Domingo de Resurrección tuvimos la procesión del encuentro, (procesión rescatada el pasado año), en la Pl. del Coso con las imágenes del Cristo Resucitado y su Madre la Santísima Virgen, según nos cuentan anteriormente se celebraba en la Pla. de San Felipe, procesión llena de emoción y entusiasmo, y más para los portadores y portadoras de las imágenes, tanto mujeres como hombres, dado que es el segundo año consecutivo después de más de ochenta años sin ella, todo esto en cuanto al tema religioso, que por cierto el templo tanto en los oficios del Jueves Santo como el Viernes Santo, así como la Vigilia del Sábado Santo estaba la Iglesia que no cabía un alma, lo mismo ocurrió en la Eucaristía del Domingo de la Pascua de Resurrección.



Como Brihuega es un pueblo privilegiado en cuanto a la música dado que cuenta con dos Bandas de Música ofrecieron dos conciertos de Marchas Procesionales, una de ellas la Filarmónica Briocense que había recuperado dos marchas del Maestro D. Jesús Cabezudo, “La Dolorosa” y “Camino del Calvario”, estrenando además otra de Víctor Diaz Martínez segundo Director, cuyo título es “En mi fin esta mi principio”, el otro concierto fue ofrecido por la Banda de Música de Brihuega que dirige Diego Garrigo Prieto bajo el título “Música para el Espíritu”, dando la circunstancia que Diego ha cumplido un año dirigiendo la citada Banda, ambas cosecharon un gran triunfo, y ambos asistió numerosísimo publico y, y tanto una banda como la otra asistieron a las procesiones de Pasos como a la de la Soledad y Santo Entierro, además de la Banda de Cornetas y Tambores. Entre tanto llegaron estos días hubo la inauguración de una exposición de fotografía en el Convento de San José de Carmen Becerra Hinestroza, “Viaje a ninguna parte” y la bendición de los edificios recién restaurados, como la Capilla de San Simón y el Centro de Dia.



También he de destacar la presentación en Romancos del proyecto de restauración del Retablo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.