No te pierdas lo último de Aitana con Levi's

Levi’s® presenta una colección de looks icónicos y atemporales seleccionados por Aitana para esta primavera

viernes 07 de abril de 2023 , 21:07h

La nueva colección Spring Icons by Aitana apuesta por una selección de varios total looks, con la apuesta de conjuntos esenciales de 'denim on denim' como una de las tendencias más aclamadas de la temporada. Conjuntos únicos con los que combinar el 501® con la trucker jacket y camisetas de diferentes cortes en colores básicos para asegurar tu fondo de armario.



Y para las que pasan de todo y son más arriesgadas están los crop tops y camisas oversize de corte masculino.



Aitana es una enamorada de los jeans, además uno de sus básicos preferidos a la hora de apostar por el denim es el icónico vaquero Levi’s 501. Una prenda de vestir que se ha convertido en sinónimo de la marca desde su lanzamiento hace 150 años.



Por lo tanto, para esta temporada primaveral, la artista ha seleccionado el nuevo 501 81, un par de jeans que recupera la silueta del 501, pero que está adaptado a la silueta femenina, con un tiro más alto y la pierna más estrecha. Convirtiéndose en una pieza fundamental para armar cualquier look donde el denim sea protagonista.



Aitana, la líder indiscutible del Pop en España, avalada por prestigiosos galardones nacionales e internacionales, es sin duda una de las artistas más icónicas de esta generación y esto se traslada en otros territorios. Su proyección es imparable y continúa batiendo récords.



Es la artista Pop femenina con más streams en todas las plataformas acumulando más de 4,3 Billones de reproducciones a nivel global que la posicionaron como la artista femenina firmada en España más escuchada en Spotify en 2021 y en 2022. Actualmente acaba de lanzar su nuevo sencillo “Los Ángeles”, que supone un punto de inflexión en su carrera adentrándose en un sonido único que se entremezcla con el pop y la electrónica contemporánea paralelamente a la presentación de ALPHA, su nuevo concepto.