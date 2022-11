CINE CLUB ALCARREÑO : "Mi mejor amigo" de Ferit Karahan

domingo 13 de noviembre de 2022 , 18:56h

Día 14 de noviembre. 20:00H. Multicines Guadalajara

Dirección: Ferit Karahan

Reparto: Samet Yildiz, Ekin Koç, Mahir Ipek, Melih Selcuk, Cansu Firinci, Nurullah Alaca, Münir Can Cindoruk, Dilan Parlak, Ertan Gu

Título en V.O: Okul Tıraşı

Nacionalidad: Turquía

Año: 2021

Fecha de estreno: 01-07-2022

Duración: 85 min.

Género: drama

Color o en B/N: Color

Guión: Gülistan Acet, Ferit Karahan

Fotografía: Türksoy Gölebeyi

Distribuidora: Flamingo Films

Sinopsis:

Yusuf y Memo, su mejor amigo, son alumnos de un internado para niños y adolescentes kurdos en las montañas de Anatolia. Cuando Memo cae misteriosamente enfermo, Yusuf debe luchar con numerosos obstáculos para intentar ayudar a su amigo.

Crítica de Sergi Sánchez para diario LA RAZÓN:

“Mi mejor amigo” parece la perfecta película de laboratorio. Aglutina con finura tres de las grandes tendencias que predominan en el cine de autor internacional desde la primera década del siglo, si hablamos de cómo los nuevos realismos se han adaptado a las crisis morales de la civilización del malestar. Cultiva una puesta en escena claramente deudora del cine de los Dardenne, pegada a su protagonista, atenta a los obstáculos que tiene que vencer para que su culpa se apague; se adscribe a los presupuestos del Nuevo Cine Rumano, que confronta la dignidad ética con la corrupción del sistema; y mira hacia la obra de Farhadi al concebir la realidad como una partida de ajedrez en la que el azar mueve pieza para desencadenar la fatalidad.

Con todo, su condición derivativa no empaña sus logros, tal vez porque la fuerza de la mirada de un niño kurdo que quiere salvar a toda costa la vida de su mejor amigo en un entorno tan hostil como un internado estatal en una remota, nevada región del este de Turquía, impregna de verdad todo el relato. No importa que la villanía de las figuras de autoridad esté algo subrayada, tampoco que algunos recursos de guion resulten demasiado evidentes (los adultos siempre resbalan al entrar en la enfermería, los niños no). Lo que importa es ese niño, Samet Yildiz, y, decíamos, su mirada, y cómo la filma Ferit Karahan, en una película que se confiesa autobiográfica: ahí encontramos la verdad de la infancia que había en cineastas como Kiarostami, De Sica o Rossellini.

Tráiler: https://youtu.be/lXBSWWz3djM