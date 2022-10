Echániz, nombrado presidente de la Comisión Mundial de Sanidad para los Parlamentos

jueves 20 de octubre de 2022 , 06:51h

El diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Echániz ha participado estos días en Berlín en la World Health Summit en su nueva calidad de presidente del Advisory Group on Health, la Comisión Mundial de Sanidad de la International Parlamentary Unión (IPU). Echániz ha participado con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el debate: Parliamentarians Role in Moving the Global Health Agenda Forward.



Echániz ha sido invitado a participar en el Panel de Discusión de alto nivel junto a Tedros Adhanom Ghebreyesus en una de las cumbres más importantes de la Salud Global, que ha contado con la participación del Canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, la OMS, además del prestigioso M8 la Alianza de Centros Académicos sobre Salud, Universidades y Academias Nacionales, que reúne a 30 miembros de todo el mundo, y que actúa como su columna vertebral académica y Task Force.



También han participado el ministro de salud alemán, el director general de WWF, el director ejecutivo de Global Fund, el CEO de Vaccine Alliance (Gavi), o el director de Wellcome Trust entre otros.



La cumbre se ha celebrado entre los días 16 y 18 de octubre en el Bundestag alemán y en el Berlin Central District y ha reunido a protagonistas de la Salud global de todos los sectores y todas las regiones del mundo: jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, representantes de Sanidad de la organización parlamentaria mundial (IPU), altos oficiales de las organizaciones internacionales de salud, así como a científicos, profesionales de la sanidad, representantes del sector privado y también de la sociedad civil.



Futuro saludable más equitativo



La Cumbre, en la que se debatieron y adoptaron compromisos para avanzar en un futuro saludable más equitativo, pretende crear sinergias y combinar fuerzas para el desarrollo de la salud global, incorporando a todos los lideres y stakeholders en el ámbito de la salud, así como fortalecer el intercambio, estimular soluciones innovadoras para los retos sanitarios, y promover el debate abierto guiado por la ciencia para colocar la salud en el centro de la agenda mundial.



Los asuntos centrales fueron la salud y el cambio climático, la arquitectura para preparación para pandemias, la inversión en sanidad, la transformación digital, la salud y los sistemas alimentarios, la resiliencia y la equidad en los sistemas sanitarios, una salud global para la paz, y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.



Además de en el panel de alto nivel en representación de los 46.000 parlamentarios del mundo y su contribución a la salud global, Echániz participó también en las sesiones sobre la financiación de la Organización Mundial de la Salud y en la relativa a la contribución de los parlamentos a la futura convención o tratado sobre pandemias.



Echániz defendió que “la participación de los parlamentos en ese proceso, no debe circunscribirse a la ratificación final por parte de todos los paises en sus respectivas cámaras , sino que los parlamentarios, en su calidad de representantes directos de los ciudadanos, deben participar desde el primer momento en la estrategia, los debates y el diseño de las herramientas necesarias del Tratado para lograr su legitimación de origen y su adaptación a sociedades profundamente diferentes, que de otra manera generarán resistencias a su firma. Los parlamentarios son el escalón más extenso, adecuado y eficaz para conseguir un compromiso amplio y perdurable en el tiempo”.