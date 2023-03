El Mediador del caso Tito Berni asegura que existen vídeos de miembros del PSOE consumiendo drogas y prostitución

jueves 23 de marzo de 2023 , 07:25h

El conocido como Mediador del caso Tito Berni, la trama que nació en el PSOE de Fuerteventura, ha concedido una entrevista a El Debate en la que ha desvelado nuevos episodios del escándalo de corrupción. Marco Antonio Navarro Tacoronte asegura que el exministro José Luis Ábalos está implicado en la trama.



–Han salido a la luz varios audios donde usted asegura que el exministro Ábalos está implicado en el caso Mediador. ¿De qué manera se relacionó con la trama?



–Todo lo que se está publicando está en el sumario del caso Mediador. No hay nada inventado.



–¿Cuál es la implicación exacta de Ábalos?



–Puede que la tenga y puede que no.



–¿Y de qué depende?



–De lo que suceda judicialmente.



–¿Usted tiene alguna grabación o documentación que implique a Ábalos en la trama del Tito Berni?



–Mi propósito no es implicar a nadie. Todo está en mis terminales y la Justicia hará justicia. Hay contestaciones que no te puedo dar aunque yo quisiera.



–¿Le consta que en el sumario existan vídeos de cargos del PSOE consumiendo drogas?



–Puede ser que sí. Cuando digo que puede ser que sí es que sí.



–¿Y prostitución?



–Puede que sí. En el restaurante Ramses...



–¿Y esos vídeos verán la luz algún día o quedarán en una nebulosa y jamás los conoceremos?



–Espero y deseo que no se quede en una nebulosa. Yo voy a pagar lo que tenga que pagar. Espero que salga todo.



–¿Tiene usted la sensación de que el Gobierno le está dando la vuelta al caso Mediador para convertirlo en el caso Guardia Civil?



–No me da la sensación. Es lo que han hecho desde el principio. Pero lo peor de todo, lo que más vergüenza me da, es que ellos son el poder y el dinero y yo no tengo ni poder ni dinero. ¿Sabes lo único que tengo? La verdad. Si yo miento, ¿por qué no ha salido alguno a desmentirme? ¿Dónde está Indalecio?



–Con Indalecio se refiere a Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre con él?



–¿Sabes por qué lo nombro tanto? Porque sueño con él.



–Este diputado, según usted, fue a la famosa cena en el restaurante Ramses y, de nuevo, según usted, ¿consumió cocaína?



–Pidió catering.



–¿Qué entiende usted por esa palabra?



–Todos los servicios: drogas y prostitutas.



–El Debate ha publicado en exclusiva que la Policía ha descubierto que Tito Berni usó como gancho fotografías con la ministra Reyes Maroto y Antonio Hernando, miembro del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. ¿En alguna ocasión alardeó ante usted de contactos con miembro del Gobierno?



–¿Usted qué cree?



–Le pregunto a usted.



–Yo oigo las conversaciones.



–¿Tito Berni le puso en contacto con algún miembro del Gobierno?



–Yo escucho.



–¿Tito Berni hablaba delante de usted por teléfono con altos cargos del Gobierno?



–Sí. Habló delante de mí por teléfono con la ministra Reyes Maroto sobre placas fotovoltaicas.



–¿Considera que su credibilidad está en entredicho al ser un expresidiario y tener antecedentes penales?



–Mi pasado hace dos era el mismo. ¿No? ¿No era Marco Antonio el que había estado en prisión hacía seis años? ¿El que iba al Congreso no era el mismo? ¿El que se sentaba en el Gobierno de Canarias no era el mismo? ¿El que se sentaba con alcaldes corruptos en Tenerife no era el mismo? Mis antecedentes

penales están caducados y ante la ley es delito decir eso. Ahora el Gobierno ha aprobado una ley que dice que hay que proteger a las personas que colaboran con la Justicia. Yo ya he pagado lo mío.



–¿Cómo cree usted que va a acabar el caso Mediador? ¿Usted se ve en la cárcel?



–Yo iré a la cárcel, sí. Juan Bernardo Fuentes Curbelo no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que él renunció a su acta de diputado en el Congreso justo antes de ser detenido.



–¿Insinúa que alguien le avisó de que iba a ser detenido?



–Sí. No sé quién pero es evidente que alguien le dio un chivatazo.