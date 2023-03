Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 6°C y 19°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

7ºC de mínima y 22ºC de máxima este jueves en Guadalajara que tendrá rachas de viento de hasta 23km/h

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 7°C y la máxima podría llegar a los 22ºC. .El cielo estará cubierto de alguna nube alta, el viento será moderado con una velocidad de 23 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 23 de marzo de 2023 , 07:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas, más abundantes por la tarde con nubosidad media y se desplazarán de oeste a este.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la mitad oriental, de forma más acusada en Parameras y en la Serranía de Cuenca y con pocos cambios en el resto de la Comunidad; y las máximas en ascenso en el extremo oriental de Albacete y sin cambios significativos en el resto.



El viento soplará flojo, variable al principio y tendiendo a componente oeste a partir de mediodía, con intervalos más intensos del suroeste durante las horas centrales en el extremo noreste de la Comunidad.



Los termómetros oscilarán entre 10 y 26ºC en Albacete, entre 8 y 25ºC en Ciudad Real, 6 y 24ºC en Cuenca, entre 7 y 22ºC en Guadalajara y entre 7 y 24ºC en Toledo.



La "anomalía térmica" que se espera para esta semana:, subirán las temperaturas.-



La primavera ha llegado y diremos adiós al invierno y a sus temperaturas. Aunque llevamos unas semanas en las que las temperaturas nos han dejado disfrutar de planes más bien veraniegos que del invierno, estas no van a parar de subir de cara las próximas semanas.



En algunos puntos del país llegarán a los 30ºC, una temperatura más propia del verano que de las primeras semanas de la primavera en marzo. El portal del tiempo.es recomienda que si no has sacado la ropa primaveral y guardado la de invierno lo hagas porque ya no habrá ni rastro del invierno.



Las temperaturas en España van a estar por encima de lo normal a lo largo de la primera semana de la primavera astronómica, pero continuarán así las próximas semanas. En cuanto a las máximas estarán por encima de los 20ºC y en muchas zonas se pasarán de los 25ºC, en la mayor parte de áreas del sur y el este del país.



Por su parte, en Galicia y el cantábrico las temperaturas serán más bajas y estarán entre 1-3ºC por encima de la media junto a Baleares y zonas de Canarias. En algunos puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía pueden llegar a tener hasta temperaturas de entre 6ºC y 10ºC por encima de la media.



En Murcia, Sevilla o Zaragoza los termómetros oscilarán entre 28 y 30ºC.



No se puede hablar de ola de calor.-



Para que podamos hablar de ola de calor, deben de darse temperaturas de hasta 37ºC en Madrid, 39ºC en Toledo, 41ºC en Sevilla y no es nada probable que eso ocurra. Aunque si que podemos hablar de temperaturas excesivamente altas para el mes en el que estamos.



Aunque las temperaturas son elevadas, habrá una leve presencia de precipitaciones en algunos puntos del país, ya que las lluvias quedarán muy acotadas al extremo noroeste del país.



Este miércoles las lluvias están previstas en el oeste de Galicia, en cuanto al jueves 23 de marzo las precipitaciones volverán a estar presentes en la comunidad gallega, aunque también podrían llegar a Asturias y a la costa cantábrica. En la madrugada del viernes 24 las lluvias cada vez se irán debilitando más, podrían estar presentes de carácter leve en el País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León.



Por su parte, en Galicia y en Asturias podría haber algunos chubascos dispersos fruto de la inestabilidad.